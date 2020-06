Serie A, la classifica aggiornata: il Parma aggancia il Milan. Genoa fermo a 25 punti

Con i successi del Torino contro l'Udinese e del Parma sul campo del Genoa, cambia ancora la classifica di Serie A in attesa ovviamente delle ultime tre gare della 27^ giornata. Il gol di Belotti piega l'Udinese e permette ai granata di respirare, sorpassando la stessa squadra di Gotti. Il Parma continua a volare grazie ai 4 gol rifilati al Genoa (Cornelius protagonista con una tripletta), agganciando il Milan a 39 punti. Di seguito la classifica aggiornata in attesa dei risultati delle gare di domani (in neretto le squadre con una gara in meno):

Juventus 66

Lazio 62

Inter 57

Atalanta 51

Roma 45

Napoli 42

Parma 39

Milan 39

Verona 38

Cagliari 35

Bologna 34

Sassuolo 32

Fiorentina 31

Torino 31

Udinese 28

Sampdoria 26

Genoa 25

Lecce 25

SPAL 18

Brescia 17