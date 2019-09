© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si sono concluse le gare valide per la seconda giornata di Serie A. L’Inter si impone sul campo del Cagliari e tiene il passo della Juventus in vetta alla classifica. Assieme a loro c’è anche il Torino, vittorioso per 3-2 sul campo dell’Atalanta. Restano invece ancora a 0 punti Lecce, Fiorentina, SPAL, Cagliari e Sampdoria. Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 6

Juventus 6

Torino 6

Lazio 4

Genoa 4

Bologna 4

Verona 4

Sassuolo 3

Parma 3

Napoli 3

Atalanta 3

Brescia 3

Milan 3

Udinese 3

Roma 2

Lecce 0

Fiorentina 0

SPAL 0

Cagliari 0

Sampdoria 0