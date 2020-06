Serie A, la classifica aggiornata: Juve a +4 sulla Lazio. Bologna fermo a 34 punti

vedi letture

La Juve, pur chiudendo in dieci per l'espulsione di Danilo, subentrato a sua volta a De Sciglio, vince 2-0 a Bologna, grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Dybala: il lusitano dunque interrompe il lungo digiuno da gol, sebbene da calcio di rigore (discusso peraltro, ndr). Per i bianconeri tornano 4 i punti di vantaggio sulla Lazio, mentre il Bologna non si schioda da quota 34 punti in classifica: il tutto aspettando le gare di domani sera e di mercoledì. Di seguito la classifica aggiornata:

Juventus 66

Lazio 62

Inter 57

Atalanta 51

Roma 45

Napoli 39

Milan 39

Verona 38

Parma 36

Bologna 34

Sassuolo 32

Cagliari 32

Fiorentina 31

Udinese 28

Torino 28

Sampdoria 26

Genoa 25

Lecce 25

SPAL 18

Brescia 17