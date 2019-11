© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus non si scompone e risponde all’Inter con una vittoria. Dopo il successo dei nerazzurri a Bologna, i bianconeri si aggiudicano il derby della Mole contro il Torino grazie alla rete messa a segno al 70’ da De Ligt. I bianconeri tornano dunque in vetta alla classifica con un punto in più rispetto alla formazione di Antonio Conte.

Juventus 29*

Inter 28*

Roma 22*

Atalanta 21

Lazio 18

Cagliari 18

Napoli 18*

Fiorentina 15

Parma 13

Milan 13

Verona 12

Bologna 12*

Torino 11*

Udinese 10

Sassuolo 9**

Lecce 9

Genoa 8

Brescia 7**

SPAL 7

Sampdoria 5

* Una partita in più

** Una partita in meno