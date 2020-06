Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus vince e si riporta a +4 sulla Lazio

La Juventus risponde alla Lazio, vince sul campo del Genoa e si riporta a +4 sui biancocelesti. A segno Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Il Genoa resta pericolosamente vicino alla zona retrocessione con 26 punti, gli stessi della Sampdoria e con un punto in più rispetto al Lecce, terzultimo in classifica. E domani al Via del Mare andrà in scena lo scontro diretto fra Lecce e Sampdoria.

Juventus 72*

Lazio 68*

Inter 61

Atalanta 57

Roma 48

Napoli 45

Milan 42

Parma 39

Verona 39

Cagliari 38

Bologna 37

Sassuolo 34

Fiorentina 31

Torino 31*

Udinese 28

Genoa 26*

Sampdoria 26

Lecce 25

Brescia 18

SPAL 18

* una partita in più