Serie A, la classifica aggiornata: la Roma tallona il Milan

Con la vittoria della Roma per 2-1 contro il Bologna si è chiusa la 24ma giornata di Serie A. Tre punti fondamentali per la formazione giallorossa, che stacca di tre lunghezze Atalanta e Lazio e resta in scia del Milan. Il Bologna resta terzultimo e vede allontanarsi nuovamente l'Empoli.

Juventus 66

Napoli 53

Inter 46

Milan 42

Roma 41

Atalanta 38

Lazio 38

Fiorentina 35

Torino 35

Sampdoria 33

Sassuolo 30

Parma 29

Genoa 28

Cagliari 24

Udinese 22

SPAL 22

Empoli 21

Bologna 18

Frosinone 16

Chievo 9