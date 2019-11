© foto di www.imagephotoagency.it

Si sono concluse le tre partite di Serie A in programma oggi pomeriggio e valide per la 13esima giornata del massimo campionato. Vittoria bella e convincente della Roma che piega per 3-0 il Brescia. La Lazio vince in extremis sul campo del Sassuolo, mentre la Fiorentina cade a Verona. Di seguito la classifica aggiornata:

Juventus 35

Inter 34

Lazio 27

Roma 25

Cagliari 24*

Atalanta 22

Napoli 20

Parma 18

Verona 18

Fiorentina 16

Udinese 14*

Torino 14

Milan 14

Sassuolo 13*

Bologna 13

Lecce 10*

Genoa 9*

Sampdoria 9*

SPAL 8*

Brescia 7*

* = Una partita in meno