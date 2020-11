Serie A, la classifica aggiornata: Milan con due punti sulla prima inseguitrice

Il Milan non approfitta del tutto del momento, non riuscendo ad andare oltre il 2-2 contro il sempre più ammirevole Hellas Verona di Juric, portandosi così a quota 17 punti in classifica dopo sette partite, con due punti di vantaggio sul Sassuolo prima inseguitrice, e tre sul tandem Napoli-Roma. Poco più in basso, a 12 punti, gli scaligeri.

Milan 17

Sassuolo 15

Napoli 14 (1 punto di penalizzazione)

Roma 14

Juventus 13

Atalanta 13

Inter 12

Verona 12

Lazio 11

Sampdoria 10

Cagliari 10

Fiorentina 8

Spezia 8

Bologna 6

Parma 6

Benevento 6

Torino 5

Genoa 5

Udinese 4

Crotone 2