© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Questa la classifica di Serie A dopo le partite delle ore 15, in cui Roma e Lazio hanno vinto le loro rispettive sfide (di misura i giallorossi a Lecce, dilagando i biancocelesti con il Genoa) e l'Udinese, grazie al successo con il Bologna, ha guadagnato tre punti importanti nella corsa per non retrocedere.

Inter 18

Juventus 16

Atalanta 13

Napoli 12

Roma 11

Lazio 10

Cagliari* 9

Torino* 9

Bologna 8

Udinese 7

Parma* 6

Milan* 6

Sassuolo 6

Brescia 6

Lecce 6

Fiorentina* 5

Hellas* 5

Genoa 5

SPAL 3

Sampdoria 3

*= una partita in meno