Serie A, la Top 11° turno: Sirigu fa i miracoli. Spazio a De Ligt e Balotelli

Squadra eterogenea, quella dell'11° turno di Serie A. Solamente Cagliari e Lazio possono vantare due giocatori a testa. Nove squadre rappresentate, migliore in campo paradossalmente un giocatore uscito sconfitto: Salvatore Sirigu. Le parate del portiere nel derby contro la Juventus gli sono valse un 8 in pagella ma non sono bastate a portare a casa un punto. Di seguito la formazione ideale (4-3-3):

SALVATORE SIRIGU

Torino-Juventus 0-1

Paradossale. Una partita e in generale un periodo che lo rende per distacco il numero uno più forte in Italia, ai primissimi posti anche in Europa. In Nazionale però sono state fatte scelte diverse e anche stasera torna a casa masticando amaro per gli zero punti conquistati.

FABRIZIO CACCIATORE

Atalanta-Cagliari 0-2

Preferito a Faragò fa un figurone sulla destra. Si prende spesso e volentieri la licenza di avanzare e andare sul fondo.

MATTHIJS DE LIGT

Torino-Juventus 0-1

Ancora braccio, ancora in area di rigore: sarebbe il terzo rigore causato della stagione, ma il VAR dice no, contraddicendosi. Buon per l'olandese, non certo un campione di fortuna. Non si scoraggia e gioca una delle gare più pulite della sua esperienza bianconera, rischiando anche di andare in gol e poi facendolo davvero.

CHRIS SMALLING

Roma-Napoli 2-1

Decisivo nel primo tempo con il salvataggio sul colpo di testa di Di Lorenzo. Dà l'impressione di trovarsi sempre più a suo agio nella retroguardia giallorossa ed è pericoloso anche in attacco sulle palle da fermo.

KEN SEMA

Genoa-Udinese 1-3

Ghiglione lo mette a dura prova nel primo tempo, con l'esterno italiano che lo costringe anche a prendere il giallo. Alla fine è però lui a spuntarla, visto che con il suo primo gol in Serie A regala di fatto la vittoria ai suoi.

CHRISTIAN OLIVA

Atalanta-Cagliari 0-2

Prova straordinaria. Si presenta strappando un pallone e mandando quasi in gol Simeone con un lancio di trenta metri. Mura le (poche) offensive avversarie, detta i tempi, confeziona il gol del raddoppio innescando Simeone e concludendo personalmente in rete.

LUIS ALBERTO

Milan-Lazio 1-2

Parla la stessa lingua calcistica di Correa, si vede. Si diverte ed è un bello spettacolo, chiude in attacco per il doppio infortunio immobile-Caicedo e regala il no look del 2-1. Una meraviglia.

MATTEO PESSINA

Hellas Verona-Brescia 2-1

Entra alla grande in partita. Prima interrompendo un paio di azioni pericolose del Brescia, poi segnando la rete del momentaneo 2-0 che al 90' risulterà decisiva.

MARIO BALOTELLI

Hellas Verona-Brescia 2-1

Nel primo tempo calcia una straordinaria punizione e colpisce l'incrocio dei pali. Nella ripresa litiga col pubblico per i soliti ignobili insulti razzisti, minaccia di lasciare il campo e segna la bellissima rete del 2-1. Peccato che non basti per portare punti ai suoi.

CIRO IMMOBILE

Milan-Lazio 1-2

Gol a parte, il tredicesimo, è sempre pericolosissimo. Sfortunato.

GIANLUCA LAPADULA

Lecce-Sassuolo 2-2

Secondo gol consecutivo e, finalmente, la consapevolezza di poter essere ancora un giocatore decisivo. Battaglia da solo contro l’intera difesa del Sassuolo e si conquista anche la punizione del 2-1. È tornato?