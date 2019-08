Serie A, live dai campi - Atalanta, Muriel ok. Parma, c'è Kucka

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Squadre al lavoro in vista del prima giornata della stagione 2019/2020 . Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Questa mattina, al centro Bortolotti di Zingonia, la prima squadra ha sostenuto una seduta d'allenamento in vista dell'esordio nel campionato di serie A 2019-2020, che vedrà i nerazzurri affrontare la Spal a Ferrara (domenica alle 20,45).

Mister Gian Piero Gasperini oggi ha avuto a disposizione anche Muriel, rientrato in gruppo dopo due giorni di lavoro a parte. Il programma della seduta prevedeva esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto.

Castagne ha proseguito con il programma di riabilitazione.

Domani allenamento di rifinitura a porte chiuse e partenza per Ferrara.

SPAL-Atalanta (domenica ore 20.45)

Squalificati: Ilicic

BOLOGNA

Hellas Verona-Bologna (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

BRESCIA

Cagliari-Brescia (domenica ore 20.45)

Squalificati: Balotelli (4), Mateju

CAGLIARI

Antivigilia di Cagliari-Brescia (domenica alle 20.45 alla Sardegna Arena), il gruppo rossoblù si è ritrovato questa mattina per una seduta di allenamento.

Dopo la fase di attivazione tecnica a coppie si è lavorato sugli sviluppi offensivi. Spazio poi alle esercitazioni sui calci piazzati a favore, quindi a cross e tiri in porta. Di nuovo in gruppo Han Kwang-Song, Federico Mattiello e Ragnar Klavan; personalizzato per Fabrizio Cacciatore che questa mattina ha aumentato i carichi di lavoro; allenamento differenziato per Filip Bradaric.

Cagliari-Brescia (domenica ore 20.45)

Squalificati: Rog

FIORENTINA

Fiorentina-Napoli (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

GENOA

Roma-Genoa (domenica ore 20.45)

Squalificati: Agudelo, Pajac

HELLAS VERONA

Hellas Verona-Bologna (domenica ore 20.45)

Squalificati: Vitale, Di Carmine

INTER

Inter-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: -

JUVENTUS

Maurizio Sarri non sarà in panchina all'esordio stagionale della Juventus al Tardini di Parma ma il tecnico ha diramato la lista dei convocati in vista della prima sfida di Serie A. Questo l'elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Cuadrado, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Higuain.

Parma-Juventus (sabato ore 18.00)

Squalificati: -

LAZIO

Sampdoria-Lazio (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

LECCE

Inter-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: -

MILAN

Udinese-Milan (domenica ore 18)

Squalificati: -

NAPOLI

Di seguito i convocati di Carlo Ancelotti per l'esordio in campionato del Napoli contro la Fiorentina. Assente Milik per problemi fisici. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis

Difensori: Chiriches, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui

Centrocampisti: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Verdi, Zielinski

Attaccanti: Callejon, Insigne, Mertens, Younes.

Fiorentina-Napoli (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

PARMA

Sono 24 i calciatori convocati da mister D'Aversa per la gara di domani contro la Juventus che aprirà la Serie A 2019/2020. Solo sei i difensori a disposizione, con il Parma che dovrà per forza di cose intervenire nell'ultima settimana di mercato: manca anche Marcello Gazzola, in procinto di passare all'Empoli, ma ci sono Kucka e Grassi, come anticipato dallo stesso tecnico in conferenza stampa. C'è abbondanza invece in attacco ed in mezzo al campo, con il tecnico chiamato a scelte importanti, ma che potrà contare sull'apporto dei subentranti. La lista dei 24 convocati:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Ricci;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kulusevski, Machin, Scozzarella;

Attaccanti: Ceravolo, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Inglese, Siligardi, Sprocati.

Parma-Juventus (sabato ore 18.00)

Squalificati: -

ROMA

Stamattina la Roma è scesa in campo per il consueto allenamento in vista della gara di domenica contro il Genoa (domenica ore 20:45). I ragazzi di mister Paulo Fonseca hanno svolto, dopo il riscaldamento ed il torello, un lavoro incentrato sulla rapidità e sulla tattica, grazie allo sviluppo di situazioni di attacco contro difesa.

Roma-Genoa (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Sampdoria-Lazio (domenica ore 20.45)

Squalificati: Depaoli

SASSUOLO

Torino-Sassuolo (domenica ore 20.45)

Squalificati: Berardi, Magnanelli

SPAL

SPAL-Atalanta (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

TORINO

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, di fronte al Presidente Urbano Cairo, con un doppio programma di lavoro: seduta di scarico per i giocatori reduci dal match di ieri sera contro il Wolverhampton, e sessione tecnico-tattica per tutti gli altri elementi attualmente a disposizione dell'allenatore Mazzarri. Trauma contusivo al ginocchio destro per Belotti nell’occasione del rigore conquistato e poi realizzato dal capitano granata. Il programma di domani prevede l’allenamento di rifinitura pomeridiano all’Olimpico “Grande Torino” e poi, a seguire, la partenza per il ritiro prepartita per i calciatori convocati.

Torino-Sassuolo (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

UDINESE