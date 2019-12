Serie A, live dai campi - Bologna, ancora fuori Soriano. Roma, Dzeko ok

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ATALANTA

In campo stasera nella sfida di Champions League allo Shakhtar Donetsk.

Bologna-Atalanta (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati:

BOLOGNA

Continua a Casteldebole la preparazione della squadra a Bologna-Atalanta: oggi i rossoblù hanno svolto una doppia seduta agli ordini dello staff di Sinisa Mihajlovic, fra campo (esercitazioni tecniche e partitella a metà campo con la Primavera) e palestra. Differenziato per Roberto Soriano, terapie per Ladislav Krejci e Mitchell Dijks.

Squalificati:

BRESCIA

Brescia-Lecce (sabato 14 dicembre 15:00)

Squalificati: Cistana

CAGLIARI

Cagliari-Lazio (lunedì 16 dicembre 20:45)

Squalificati: Olsen (2), Rog

FIORENTINA

Fiorentina-Inter (domenica 15 dicembre 20:45)

Squalificati:

GENOA

Dopo le fasi di avviamento, Thiago Motta ha dato lo start alle esercitazioni tecnico tattiche, ruotando gli effettivi nella vivace partitella che ha chiuso la seduta. Gruppo su di giri al netto dell’assenza di Pajac rallentato da noie muscolari. Rovella è aggregato in pianta stabile alla prima squadra. Zapata ha ripreso a svolgere attività di campo sottoponendosi alle terapie con i massofisioterapisti.

Genoa-Sampdoria (sabato 14 dicembre 20:45)

Squalificati: Pandev (2), Agudelo.

HELLAS VERONA

Hellas Verona-Torino (domenica 15 dicembre 12:30)

Squalificati: Dawidowicz

INTER

Squalificati:

JUVENTUS

Stasera in campo per la sfida di Champions League al Bayer Leverkusen.

Juventus-Udinese (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati: Cuadrado e Pjanic

LAZIO

Valor Berisha c'è, Jordan Lukaku no: Marusic ha svolto un’iniziale corsetta a bordo campo, poi ha avuto un problema alla caviglia e non si è più aggregato al gruppo. Per il resto tutti presenti, anche Thiago Casasola e il Primavera Falbo. Simone Inzaghi ha provato il solito 3-5-2 con Proto in porta, Bastos, Vavro e Acerbi nel terzetto difensivo, mentre Lazzari e Jony agiranno sulle corsie a tutto campo. Parolo, Cataldi e Luis Alberto comporranno il terzetto titolare, mentre Caicedo e Immobile giocheranno in attacco.

Cagliari-Lazio (lunedì 16 dicembre 20:45)

Squalificati:

LECCE

Allenamento al mattino per i giallorossi all'Acaya Golf Resort & SPA prima in palestra e poi sul campo. Mancosu, Meccariello e Dumancic hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. Domani pomeriggio altra seduta d'allenamento al Via del Mare a porte chiuse.

Squalificati: Lucioni e Petriccione

MILAN

Milan-Sassuolo (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati:

NAPOLI

Napoli-Parma (sabato 14 dicembre 18:00)

Squalificati: Maksimovic (2)

PARMA

Squalificati:

ROMA

Fonseca recupera Pellegrini e Pau Lopez in vista della partita di domani contro il Wolfsberg in Europa League. Restano fuori Pastore, Cristante e Kluivert. Ecco la lista completa:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Mirante

Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola

Centrocampisti: Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara, Chierico

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Cengiz, Kalinic, Antonucc

Roma-SPAL (domenica 15 dicembre 18:00)

Squalificati: Mancini

SAMPDORIA

Secondo allenamento settimanale per la Sampdoria in vista del derby della Lanterna di sabato sera a Marassi. Sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco, prima mezzora dedicata a riscaldamento ed esercitazioni tecniche, quindi partita a tema tattico. Aggregati anche quattro Primavera: Mohamed Bahlouli, Andreas Chrysostomou, Felice D’Amico e Marco Pompetti. Primo mini-test in gruppo per Fabio Depaoli, mentre Manolo Gabbiadini e Jakub Jankto hanno svolto lavori programmati e specifici sul campo. Solo una breve seduta in palestra per Gastón Ramírez, alle prese con i postumi dello stato febbrile. Percorsi di recupero, anche in piscina, per Edgar Barreto, Federico Bonazzoli e Bartosz Bereszynski (atteso nei prossimi giorni a Bogliasco dopo la prima fase della rieducazione post-operatoria in Polonia).

Squalificati:

SASSUOLO

Milan-Sassuolo (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati:

SPAL

Roma-SPAL (domenica 15 dicembre 18:00)

Squalificati: Kurtic

TORINO

Hellas Verona-Torino (domenica 15 dicembre 12:30)

Squalificati:

UDINESE