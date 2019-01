Serie A, live dai campi - Bologna, prima seduta Miha. Under out a Firenze

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

BOLOGNA

13.00 - Oggi Sinisa Mihajlovic dirigerà il suo primo allenamento, alla ripresa dei lavori verso la trasferta di Milano. La seduta, a porte aperte, è in programma alle 14:30 al centro tecnico Niccolò Galli. Alle 17, presso la sala stampa del centro tecnico, sarà presentato ufficialmente il nuovo allenatore.

CAGLIARI

CHIEVO VERONA

16.50 - Si sono allenati nel pomeriggio a Veronello i gialloblù per proseguire la preparazione alla sfida di sabato contro l’Empoli, 22^ di Serie A, che si disputerà allo stadio Carlo Castellani alle ore 15.00. La seduta di oggi è iniziata con un riscaldamento ed è poi proseguita con una partita tecnica e un’esercitazione tattica sulla fase offensiva. Al termine di questa prima fase, il mister dei gialloblù Domenico Di Carlo ha diviso la squadra in due gruppi: chi ha giocato la sfida di domenica contro la Fiorentina ha svolto una serie di allunghi. Gli altri hanno lavorato su conclusioni in porta per poi terminare con degli allunghi. L’allenamento di domani sarà sempre al pomeriggio, alle ore 14.45, e si svolgerà a porte chiuse.

EMPOLI

13.42 - Gli azzurri hanno ripreso ad allenarsi questa mattina dopo la gara di ieri con il Genoa. Domani è in programma una seduta pomeridiana alle ore 15:30 per iniziare a preparare la sfida col Chievo di sabato.

FIORENTINA

14.12 - Allenamento mattutino per la Fiorentina, che domani affronterà la Roma per i quarti di finali di Coppa Italia al Franchi. Ristabilitosi dopo l'influenza Nikola Milenkovic. Queste le immagini della seduta:

FROSINONE

GENOA

16.11 - A causa dell’annunciato arrivo della neve sulle alture, è stata rinviata a data da destinarsi la prevista inaugurazione del “Begato 9 Stadium”, la nuova sede della scuola calcio del Genoa, con la visita del presidente del C.O.N.I. Giovanni Malagò e l’amichevole programmata tra il Genoa e il Campomorone Sant’Olcese. Nella giornata di mercoledì Criscito e compagni ospiteranno per un test, non di carattere ufficiale, l’As Multedo 1930 al Centro Sportivo Gianluca Signorini. L’inizio della partitella è fissato alle ore 15. L’accesso è libero per il pubblico e gli operatori dell’informazione.

INTER

15.21 - Nerazzurri in campo questa mattina per il secondo allenamento verso l'impegno di Coppa Italia contro la Lazio di giovedì sera. Seconda seduta per il nuovo acquisto Cedric Soares. Guarda le foto postate dai canali social dell'Inter:

Squadra in campo questa mattina in vista dell'impegno di #CoppaItalia 💪 Qui tutte le 📸 dell'allenamento di oggi 👉 https://t.co/7mbjBRhmJI #FCIM pic.twitter.com/hRbxcac7v1 — Inter (@Inter) 29 gennaio 2019

JUVENTUS

LAZIO

MILAN

NAPOLI

PARMA

ROMA

14.39 - La Roma ha effettuato la rifinitura in vista della sfida di domani pomeriggio in Coppa Italia contro la Fiorentina. Dopo aver iniziato la sessione in sala video, il gruppo si è spostato in palestra e poi in campo per una lunga parte tattica. Mirante ha effettuato individuale sul terreno di gioco, mentre Perotti, Jesus e Ünder hanno continuato con le terapie.

16.45 - Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia in programma domani al Franchi. Ecco l'elenco completo.

PORTIERI: Olsen, Fuzato, Greco

DIFENSORI: Karsdorp, Lu. Pellegrini, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas

CENTROCAMPISTI: Cristante, Lo. Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi, Riccardi

ATTACCANTI: Dzeko, Schick, Kluivert, El Shaarawy

SAMPDORIA

16.46 - Secondo appuntamento settimanale a Bogliasco per la Sampdoria che continua a preparare la trasferta di Napoli. Doppia razione sotto il sole per i blucerchiati di Marco Giampaolo: mattinata a gruppi in palestra per lo sviluppo della forza, pomeriggio dedicato alla trasformazione e alla tattica sul campo 1. Insieme al resto dei compagni anche Lorenzo Tonelli, individuali di recupero invece per Edgar Barreto e Jacopo Sala. Il solo Gastón Ramírez ha svolto anche al pomeriggio una seduta programmata di potenziamento specifico in palestra. Soltanto terapie per Gianluca Caprari. Domani, mercoledì, la squadra si ritroverà al “Mugnaini” per una sessione pomeridiana.

SASSUOLO

SPAL

16.02 - Doppia seduta di lavoro per la squadra di mister Semplici quest'oggi: mattino ore 10, pomeriggio ore 15. Entrambi gli allenamenti a porte chiuse.

TORINO

UDINESE