Serie A, live dai campi - Dybala e Mandzukic non convocati per Cagliari

Fonte: Ha collaborato Michele Pavese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Archiviata la vittoria di ieri sul Parma, i nerazzurri devono già pensare al prossimo impegno di campionato: Atalanta-Bologna di giovedì sera (ore 21, stadio di Bergamo). Questa mattina mister Gian Piero Gasperini ha infatti diretto una seduta al centro Bortolotti di Zingonia. Il programma dell'allenamento prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Toloi e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati. Domani allenamento a porte chiuse.

BOLOGNA

Sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei rossoblù a Casteldebole in vista della partita di giovedì sera contro l'Atalanta: seduta defaticante per i titolari della gara di ieri, mentre il resto della squadra ha svolto esercitazioni tecniche e una serie di partitelle. Federico Santander ha lavorato in gruppo.

Gli esami a cui è stato sottoposto nella giornata di oggi Mattia Destro hanno evidenziato una lesione parziale minore del semitendinoso della coscia destra. Tempi di recupero previsti: due-tre settimane. L'attaccante si è infortunato nell'esultanza per il gol decisivo segnato contro il Sassuolo nella sfida di ieri.

CAGLIARI

Questi i convocati del Cagliari per la gara di domani contro la Juventus, anticipo del 30° turno di Serie A:

Portieri: Rafael, Aresti, Cragno.

Difensori: Pellegrini, Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis, Leverbe, Srna, Romagna.

Centrocampisti: Bradaric, Cigarini, Birsa, Oliva, Padoin, Ionita, Faragò, Deiola.

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Pavoletti, Despodov, Thereau.

CHIEVOVERONA

Seduta mattutina di allenamento per i gialloblù, che giovedì 4 aprile saranno di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo alle 19.00. Questo il programma svolto: riscaldamento, lavori di forza, partita. Domani la squadra si ritroverà a Veronello alle ore 11.00 per un allenamento a porte chiuse.

EMPOLI

Azzurri al lavoro nel pomeriggio al Sussidiario; domani alle 17.00 l'ultima seduta prima della sfida contro il Napoli.

Azzurri al lavoro nel pomeriggio al Sussidiario; domani alle 17.00 l'ultima seduta prima di #EmpoliNapoli pic.twitter.com/ORtTjgzGdC — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 1 aprile 2019

FIORENTINA

La Fiorentina, dopo la partita di ieri, è tornata subito in campo in vista della trasferta a Roma. Scarico in palestra per chi ha giocato ieri, partitella con i più giovani per i non titolari, come mostra la Fiorentina sui social. Da monitorare le condizioni di Chiesa ed Edimilson per mercoledì.

Si continua a monitorare la situazione degli infortunati in casa Fiorentina, visto che tra due giorni i viola scenderanno di nuovo in campo nella sempre complicata trasferta in casa della Roma. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, Edimilson Fernandes non riuscirà a recuperare a rientrare nella lista dei convocabili per la gara dell'Olimpico, mentre permangono ancora dubbi su Federico Chiesa. La situazione legata all'attaccante azzurro sarà monitorata ora dopo ora.

FROSINONE

Allenamento mattutino per i giallazzurri in vista della gara interna di mercoledì contro il Parma. Chi è sceso in campo ieri contro la SPAL ha svolto una seduta di scarico, il resto del gruppo, ad eccezione di Gori che ha lavorato a parte, ha disputato una partitella a campo ridotto. È invece rimasto a riposo Viviani che domani si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità del problema muscolare che ieri lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo. Domani alle 15:00 si terrà la seduta di rifinitura a Ferentino.

GENOA

La giornata di pre-vigilia per la sfida con l’Inter si è aperta di buon mattino negli uffici dello staff tecnico, al lavoro per ottimizzare i filmati da sottoporre alla squadra e analizzare i dati raccolti a continuazione della domenica passata al Centro Signorini. Mister Prandelli ha poi radunato i giocatori in sala riunioni per la disamina del match alla Dacia Arena e per iniziare a inquadrare il match con i nerazzurri. Tolto il dente tutti in campo, sotto gli occhi del ds Donatelli, per un’abbondante razione di schemi e per oliare i meccanismi all’interno di una sessione di natura tattica. Sul fronte delle condizioni fisiche, iter a parte per Dalmonte. Gunter invece si è allenato regolarmente. Martedì la preparazione continua con una seduta a porte chiuse, prologo al trasferimento in ritiro

INTER

Seduta d'allenamento completa per Mauro Icardi in casa Inter agli ordini di Luciano Spalletti. Scarico per chi ha giocato, lavoro completo più partitella per gli altri. Gazzetta.it scrive che l'allenamento è stato preceduto dal classico discorso del tecnico Luciano Spalletti all'intera squadra, in cui l'allenatore toscano non avrebbe fatto riferimento diretto alla vicenda Icardi.

JUVENTUS

La Juventus è in campo alla Continassa e si sta allenando in vista della gara contro il Cagliari. La seduta odierna sarà decisiva per capire se Paulo Dybala, infortunatosi nel riscaldamento prima della sfida con l'Empoli, potrà essere a disposizione per domani.

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di Cagliari. Ecco l'elenco completo, in cui non figurano né Dybala, né Mandzukic (febbricitante).

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Del Favero

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Caceres, Alex Sandro, Bonucci, Cancelo, Rugani

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Kastanos, Nicolussi Caviglia

ATTACCANTI: Kean, Bernardeschi, Mavididi

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Centro Sportivo Vismara di Milano a partire dalle ore 11:00. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, la squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro di scarico per i calciatori impiegati nel match di ieri con l’Inter, seduta completa per il resto che, archiviato il warm-up, ha svolto delle esercitazioni sul possesso e sul recupero di palla. L’allenamento odierno si è concluso con la consueta partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è prevista la seduta di rifinitura in vista di SPAL-Lazio.

MILAN

Mister Gattuso ha ufficializzato i 25 rossoneri convocati per Milan-Udinese, incontro valido per la 30° giornata di Serie A TIM in programma martedì 2 aprile alle 19.00. Questa la lista completa:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Andrea Conti non è stato convocato per la sfida contro l'Udinese, valida per la trentesima giornata della Serie A. Affaticamento muscolare al flessore della coscia sinistra per il terzino rossonero, che dunque verrà tenuto a riposo precauzionalmente in vista delle prossime decisive partite di campionato e di Coppa Itali e le cui condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

NAPOLI

Dopo il successo contro la Roma, il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli di mercoledì per il turno infrasettimanale della 30esima giornata di Serie A (ore 19). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall'inizio all'Olimpico hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione e torello. Di seguito seduta tattica e partitina a campo ridotto. È rientrato in gruppo Ospina. Terapie per Hysaj e Mertens. Il difensore azzurro è uscito ieri per motivi precauzionali all'Olimpico, mentre l'attaccante ha riportato un leggero trauma contusivo alla tibia.

PARMA

Come riportato dal sito ufficiale crociato, il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina a porte chiuse. Agli ordini del tecnico crociato Roberto D’Aversa, i gialloblù scesi in campo ieri contro l’Atalanta hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, lavori di attivazione seguiti da esercizi tecnici e sul possesso palla. La seduta di allenamento è stata poi conclusa da una partitella su porzione ridotta del campo.

ROMA

Domani alle ore 16:30, gli uomini di Claudio Ranieri si alleneranno al Fulvio Bernardini di Trigoria per la seduta di rifinitura in vista di Roma-Fiorentina, gara in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico.

SAMPDORIA

Sotto gli sguardi attenti del direttore tecnico Walter Sabatini e del direttore sportivo Carlo Osti, si è svolto in mattinata l’ultimo allenamento della Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco prima della partenza per Novara. Due gruppi nell’agenda odierna: per il primo – dove erano presenti i giocatori più utilizzati con il Milan – lavoro rigenerativo sul campo; per il secondo – arricchito da 12 ragazzi dell’Academy – allenamento tecnico-tattico con partitelle a tema. Sedute specifiche di recupero agonistico per Edgar Barreto, Gianluca Caprari e Albin Ekdal. In vista della gara di mercoledì sera con il Torino, la squadra partirà nel pomeriggio per Novarello, dove domani, martedì, è in programma la penultima seduta pre-partita. Non è prevista la conferenza stampa: Marco Giampaolo parlerà all’Official Media blucerchiato (intervista resa poi disponibile a tutti i media che la richiederanno).

SASSUOLO

Il Sassuolo Calcio ha ripreso questa mattina la preparazione in vista del turno infrasettimanale di giovedì contro il Chievo. Seduta defaticante per i calciatori impiegati ieri contro il Bologna, per il resto della squadra riscaldamento, prevenzione in palestra, conclusioni in porta e partitelle ad alta intensità su campo ridotto.

SPAL

La squadra di Leonardo Semplici ha effettuato stamattina una seduta di allenamento a porte chiuse.

TORINO

Ripresa degli allenamenti al Filadelfia per il Torino FC in vista della sfida di mercoledì contro la Sampdoria. Doppio programma di lavoro: seduta di scarico per i calciatori reduci dalla sfida di ieri contro la Fiorentina, tecnico-tattico sul campo secondario per tutti gli altri elementi a disposizione del tecnico Mazzarri. Previsti per domani gli accertamenti su Iago Falque, uscito anzitempo a Firenze.

UDINESE

Questa la lista dei 21 calciatori dell'Udinese che domani alle 19:00 affronteranno il Milan per l'anticipo del 30° turno di Serie A:

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan.

Difensori: De Maio, Troost-Ekong, Opoku, Samir, Ter Avest, Wilmot, Zeegelaar.

Centrocampisti: Badu, Behrami, De Paul, Fofana, Ingelsson, Mandragora, Micin.

Attaccanti: Lasagna, Okaka, Pussetto, Teodorczyk.