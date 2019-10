Serie A, live dai campi - Dzeko in gruppo. Inter, Sensi migliora

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Allenamento nel pomeriggio al centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gasperini oggi ha avuto a disposizione anche Ibanez, rientrato dall’impegno con la nazionale. Il programma di lavoro della seduta prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle finali. Terapie per Duvan Zapata.

Lazio-Atalanta (sabato 19 ottobre, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel.

BOLOGNA

Juventus-Bologna (sabato 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati: Medel.

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

BRESCIA

Brescia-Fiorentina (lunedì 21 ottobre 20.45)

Squalificati :

Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Balotelli.

CAGLIARI

Il Cagliari ha svolto una nuova seduta di allenamento questa mattina ad Asseminello. Dopo l'attivazione, i rossoblù sono stato impegnati in esercitazioni di tecnica a coppie. Dedicata alla tattica la parte centrale dell'allenamento, con esercizi su sviluppi offensivi didattici prima con l'utilizzo delle sagome e poi contro la formazione Primavera. Una partitella a 70 metri ha chiuso la sessione di lavoro. Si sono allenati regolarmente con la squadra Joao Pedro, Klavan e Rog; hanno proseguito nel lavoro personalizzato Cacciatore, Lykogiannis e Mattiello. Tutti tornati alla base i nazionali. Dopo Pellegrini e Ionita, anche Olsen e Walukiewicz si sono riaggregati oggi al gruppo. Ultimo a rientrare Nandez, impegnato in un lavoro defaticante.

Cagliari-SPAL (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita (Rog); Nainggolan; Joao Pedro (Castro), Simeone.

FIORENTINA

Brescia-Fiorentina (lunedì 21 ottobre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Benassi, Dalbert; Ribery, Chiesa.

GENOA

Parma-Genoa (domenica 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati: Saponara, Romero e Biraschi.

Probabile formazione (4-3-1-2): Radu; El Yamiq, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Pajac; Lerager; Pinamonti, Kouamé.

HELLAS VERONA

Napoli-Hellas Verona (sabato 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Bocchetti; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.

INTER

Buone notizie per Antonio Conte in vista della ripresa del campionato. Stefano Sensi, dopo il risentimento muscolare che lo ha fatto uscire di scena nella sfida contro la Juventus, ha infatti lavorato con il gruppo fin dalla giornata di ieri e contro il Sassuolo sarà convocato. Difficile che venga utilizzato, se non per uno scampolo di gara, ma mercoledì a San Siro in Champions contro il Borussia Dortmund dovrebbe essere già pronto per partire dal 1'.

Sassuolo-Inter (domenica 20, ore 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione per il Barcellona (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Politano, Lukaku.

JUVENTUS

La pausa per gli impegni delle Nazionali può dirsi definitivamente conclusa: fra 2 giorni, sabato sera alle 20.45 per la precisione, la Juve torna in campo, all’Allianz Stadium, contro il Bologna. Il gruppo si è ormai completamente ricompattato (ultimo rientro, quello di Bentancur oggi), e all’antivigilia del campionato ha lavorato con focus sulla sfida di sabato, dedicandosi alla tattica e a una partitella finale.

Juventus-Bologna (sabato 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado (Danilo), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

LAZIO

Lazio-Atalanta (sabato 19 ottobre, ore 15.00)

Squalificati: Lucas Leiva Pezzini.

Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (Bastos); Marusic (Lazzari), Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

LECCE

Milan-Lecce (domenica 20, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu, Babacar, Falco.

MILAN

Milan-Lecce (domenica 20, ore 20.45)

Squalificati: Calabria e Castillejo.

Probabile formazione (4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Biglia, Paquetà, Suso, Piatek, Leao.

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli. Allenamento sul campo 2 per il gruppo che ha iniziato la sessione con esercitazioni atletiche con l'ausilio di ostacoli, successivamente partitella a porte piccole. Di seguito seduta tecnico tattica, chiusura con partita a campo ridotto. Sono rientrati dagli impegni con la Nazionale: Meret, Insigne, Di Lorenzo, Fabian e Ospina. Tutti hanno svolto lavoro completo con la squadra.

Napoli-Hellas Verona (sabato 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Younes; Mertens, Milik.

PARMA

Parma-Genoa (domenica 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski.

ROMA

Roma al lavoro in vista della trasferta di Genova contro la Sampdoria in programma per domenica. Dopo la fase di riscaldamento, la squadra si è cimentata in un lavoro sulla rapidità, e poi sulla tattica. Edin Dzeko è tornato in gruppo e si è allenato con la maschera protettiva. Riabilitazione per Zappacosta, Pellegrini e Diawara, mentre Mkhitaryan e Under hanno svolto lavoro in palestra come previsto dal loro programma di recupero.

Sampdoria-Roma (domenica 20, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

SAMPDORIA

Sampdoria-Roma (domenica 20, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Rigoni.

SASSUOLO

Sassuolo-Inter (domenica 20, ore 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Obiang, Magnanelli, Duncan; Defrel, Caputo, Berardi.

SPAL

Cagliari-SPAL (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati: Strefezza.

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Tomovic, Felipe; Sala, Kurtic, Missiroli, Murgia, Reca; Petagna, Floccari.

TORINO

Udinese-Torino (domenica 20, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti.

UDINESE