Serie A, live dai campi - Icardi al lavoro. Bonucci e Chiellini convocati

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

Nuova seduta di allenamento per i rossoblù che continuano nella preparazione alla gara di sabato sera alla Sardegna Arena contro il Parma. Dopo l’attivazione tecnica, la squadra è stata impegnata in esercitazioni sulla fase offensiva e difensiva. Quindi, una serie di cross e conclusioni in porta. Lavoro personalizzato per Paolo Faragò, Fabrizio Cacciatore e Filippo Romagna, quest’ultimo per un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. In differenziato Valter Birsa e Cyril Théréau.

CHIEVOVERONA

Allenamento mattutino per il Chievo Verona in vista della trasferta di Udine. Il tecnico gialloblù Mimmo Di Carlo dovrà valutare le condizioni fisiche di Sergio Pellissier anche nei prossimi giorni, visto che l'attaccante sta proseguendo il recupero dall'infortunio.

EMPOLI

FIORENTINA

Il Patron Andrea Della Valle è arrivato nella prima mattinata di oggi al Centro Sportivo Davide Astori. È stata l’occasione per congratularsi nuovamente con la squadra e rimarcare la propria soddisfazione per la gara di sabato scorso contro il Napoli. Al tempo stesso ha sottolineato l’importanza di rimanere concentrati sui prossimi impegni di Campionato e Coppa Italia continuando a dimostrare sul campo le qualità e l’atteggiamento delle ultime partite. Il Patron viola ha anche consegnato a Mister Stefano Pioli un riconoscimento per celebrare le sue trecento panchine in Serie A.

FROSINONE

Sono 23 i convocati di mister Baroni per la gara contro la Juventus in programma domani, alle 20:30, all’“Allianz Stadium” di Torino. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Sportiello, Iacobucci, Marcianò.

Difensori: Beghetto, Brighenti, Capuano, Goldaniga, Krajnc, Molinaro, Salamon, Zampano.

Centrocampisti: Chibsah, Cassata, Gori, Maiello, Paganini, Sammarco, Valzania, Viviani.

Attaccanti: Ciano, Ciofani, Pinamonti, Trotta.

GENOA

Un’altra splendida giornata di sole ha accolto al campo i giocatori, convocati per smarcare il controllo del regime alimentare e per una seduta di matrice tattica, funzionale al lavoro imbastito dal tecnico Prandelli e preparatoria al test amichevole pomeridiano con il Mignanego, squadra che partecipa al campionato di Promozione. A tre giorni dal match di domenica, un importante spartiacque della stagione in caso di bottino pieno, i piani stanno sempre più entrando nel vivo con la prova degli schemi per la gara con la Lazio, vittoriosa in trasferta in 5 occasioni (il ruolino è completato da 2 pareggi e 4 sconfitte). Con la squadra si allena il giovane olandese Cleonise arruolato dalla Primavera.

INTER

Giornata di Europa League per l'Inter, anche se in casa nerazzurra continua a tenere banco il caso Icardi che oggi, insieme a Keita, ha svolto una seduta di allenamento, con tanto di fisioterapia, ad Appiano Gentile.

JUVENTUS

Sono 21 i calciatori convocati da Massimiliano Allegri per la gara contro il Frosinone. Tornano a disposizione sia Bonucci che Chiellini, ancora out Douglas Costa. Squalificato Alex Sandro.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Caceres, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.

LAZIO

MILAN

NAPOLI

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE