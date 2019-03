Serie A, live dai campi - Icardi torna ad allenarsi. Pellegrini influenzato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni, nonostante i tanti assenti per gli impegni delle Nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

BOLOGNA

Squadra a riposo. Gli allenamenti della squadra riprenderanno domani, con una seduta alle 15 a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli.

CAGLIARI

I rossoblù si sono allenati anche questa mattina al Centro Sportivo di Asseminello. Dopo l’attivazione e il riscaldamento tecnico, la squadra ha disputato una partitella a tutto campo contro la squadra Primavera di Max Canzi. Ragnar Klavan ha svolto parte dell’allenamento con la squadra. Hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Alberto Cerri, Lucas Castro e Luca Pellegrini. Terapie per Kiril Despodov che ha dovuto rinunciare agli impegni con la Nazionale bulgara e, rientrato a Cagliari dal ritiro di Sofia, dovrà ora recuperare dall’affaticamento muscolare che lo ha lasciato ai box in occasione di Cagliari-Fiorentina.

FROSINONE

È scesa in campo questa mattina la squadra di Mister Baroni che a Ferentino ha svolto dei possessi palla, una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Sammarco e Viviani, terapie per Gori e Pinamonti. Assenti i nazionali Cassata e Valzania. I giallazzurri torneranno a lavorare domani alle 15 alla Città dello Sport.

INTER

Primo allenamento per l'Inter dopo la vittoria nel derby. Per la squadra, senza 11 nazionali, seduta tra palestra e campo agli ordini di Luciano Spalletti. Per Mauro Icardi prima parte con la squadra, poi un lavoro specifico finalizzato al rientro in campo.

JUVENTUS

La Juventus tornerà ad allenarsi al completo il 26 marzo. Programma personalizzato per chi è rimasto a Torino. Douglas Costa è al lavoro, prova a recuperare per l'Ajax.

MILAN

Dopo una prima parte dedicata al riscaldamento in palestra, la squadra si è spostata sul campo dove ha proseguito nella fase di attivazione muscolare con una serie di torelli. A seguire, spazio alla tecnica con alcune esercitazioni eseguite con l'ausilio delle sagome e ad una serie di quattro contro quattro su campo ridotto a porte piccole. La consueta partitella finale ha chiuso il lavoro odierno.

NAPOLI

Gli uomini a disposizione di Ancelotti hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Terapie per gli infortunati.

ROMA

Allenamento mattutino per la Roma, priva dei 10 nazionali. Lavoro individuale per Manolas, De Rossi, Pastore e Ünder, influenza per Pellegrini che è rimasto a casa. Per gli altri, lavoro in palestra e poi in campo, con l'ausilio di alcuni giocatori della Primavera, con focus sull'aspetto atletico. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

Sempre senza gli undici nazionali, la Sampdoria si è allenata nel pomeriggio al centro sportivo “Mugnaini”. Sotto il sole di Bogliasco i blucerchiati disponibili – con l’aggiunta dei giovani Axel Campeol, Davide Canovi, Alessandro Casanova, Tommaso Farabegoli, Giuliano Maglie, Joao Nobrega, Matteo Raspa e Luca Scarlino – hanno svolto prima riscaldamento in palestra con aggiunta di lavori per lo sviluppo individuale della forza e poi, sul campo 1, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema. Sul fronte dei singoli doppia seduta specifica per Gastón Ramírez, soltanto pomeridiana per Riccardo Saponara. Percorsi individuali fisioterapici e di recupero agonistico per Edgar Barreto e Gianluca Caprari, quest’ultimo impegnato per tutta la settimana a Domodossola nel centro attività motorie del riabilitatore Umberto Borino.

UDINESE

La giornata di oggi dà inizio ad un nuovo corso sulla panchina dell’Udinese. Torna alla guida della prima squadra Mister Igor Tudor, protagonista delle decisive quattro giornate finali della stagione passata. Alle 10:30 appuntamento nella palestra della Dacia Arena per la seduta di allenamento mattutina. Dopo il pranzo in gruppo la squadra si è ritrovata sui campi del Bruseschi alle 15 per la sessione di lavoro pomeridiana sotto gli occhi del nuovo tecnico, con l’obiettivo di arrivare preparati alla sfida contro il Genoa del 30 marzo.