Serie A, live dai campi - Inter, partitella in famiglia. Visite per Kucka

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

Questo l'undici con cui Gian Piero Gasperini ha deciso di schierare la sua squadra per la sfida contro l'Atalanta, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, Pessina, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata.

BOLOGNA

La ripresa dei lavori verso la trasferta di Ferrara è prevista per martedì, con una seduta di allenamento alle 11:30 a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli.

CAGLIARI

Questo l'undici con cui Rolando Maran ha deciso di schierare il suo Cagliari contro l'Atalanta, in una gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Cigarini, Barella, Faragò; Joao Pedro, Pavoletti.

CHIEVOVERONA

Giornata di riposo in casa Chievo. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani a partire dalle 14.30.

EMPOLI

Giornata di riposo per l'Empoli di Iachini. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani pomeriggio.

FIORENTINA

Giornata libera per la Fiorentina di Stefano Pioli all'indomani del successo ottenuto in Coppa Italia sul campo del Torino.

FROSINONE

GENOA

17.10 - E' finita 1-1 l'amichevole tra Genoa e Wurzburger Kickers. Al gol di Elva, ha risposto Kouamé al 93esimo minuto.

15.00 - Il Genoa, quest'oggi in campo per il test amichevole con il Wurzburger Kickers, è sceso in campo con questa formazione Jandrei; Lisandro Lopez, Spolli, Zukanovic; Pereira, Romulo, Omeonga, Pezzella; Dalmonte, Favilli, Pandev.

14.30 - Nessuno sconto, tutti in campo. Mister Prandelli ha radunato la squadra alla Pinatar Arena, per ripassare gli schemi su palla inattiva e chiudere il cerchio della rifinitura, prima dell’amichevole pomeridiana con il team tedesco del Wurzburger Kickers. Tra le squadre con cui il Genoa ha condiviso in questi giorni il Thalasia Hotel, la mega struttura che ospita il ritiro spagnolo. Alla resa dei conti Criscito e compagni hanno goduto solo della mezza giornata di riposo concessa giovedì. Stop. Della partita non farà parte Veloso, rientrato in Italia con un permesso per motivi familiari. Si riaggregherà al gruppo alla ripresa presso il Centro Sportivo Signorini. Martedì la squadra, che pure alla Pinatar Arena ha ricevuto la visita di parecchi genoani, rientrerà in città con un volo charter. Il periodo nella regione di Murcia è filato via liscio, grazie anche all’assistenza sul campo di Massimo, Attilio e Dani, rappresentanti di “Gusta Trading Kg”, agenzia di consulenza specializzata nel settore calcio.

INTER

Rosa divisa in due gruppi, come da copione, per il primo allenamento in vista della sfida contro il Sassuolo: per i giocatori maggiormente impegnati ieri contro il Benevento, classico lavoro di scarico in palestra con esercizi per sciogliere i muscoli, poi corsa e stretching. Per gli altri, menu completo: inizio in palestra, poi tattica sul campo di fronte alla palestra con due formazioni undici contro undici, una composta dagli elementi della prima squadra, l'altra da alcuni ragazzi delle giovanili, per un lavoro basato su recupero palla e costruzione della manovra. Alla fine, partitella tra i grandi e la formazione Berretti-Primavera su campo ridotto: vittoria della prima squadra per 3-1 con gol di Joao Miranda, Borja Valero e Matias Vecino, gol della bandiera per i giovani firmato da Maj Roric. (Fcinternews.it).

JUVENTUS

Di seguito la lista dei calciatori convocati dall'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in vista della gara di mercoledì pomeriggio, a Gedda, contro il Milan valida per l'assegnazione della Supercoppa Italiana.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio, Del Favero

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Alex SAndro, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Bentancur

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Kean, Bernardeschi

LAZIO

Giornata di riposo in casa Lazio. La squadra biancoceleste tornerà ad allenarsi a Formello domani pomeriggio.

MILAN

Allenamento pomeridiano per il Milan di Gattuso all'Itthiad Sports Center. La squadra rossonera sta preparando la sfida che andrà in scena tra due giorni a Gedda valida per la Supercoppa Italiana.

NAPOLI

Giornata di riposo per il Napoli all'indomani del successo in Coppa Italia contro il Sassuolo.

PARMA

18.12 - Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti esercizi di tecnica applicata e possesso palla. L’allenamento è proseguito con una partita su porzione ridotta del campo ed è stato concluso da un lavoro aerobico. Roberto Inglese ha lavorato con i compagni. Lavoro personalizzato per Matteo Scozzarella. Terapie, infine, per Luca Rigoni.

17.50 - Allenamento pomeridiano per il Parma, squadra che domenica affronterà l'Udinese nel primo match del girone di ritorno della Serie A. Parallelamente all'allenamento della squadra, al quale ha preso parte anche Roberto Inglese, a Collecchio ha svolto le visite mediche il centrocampista Juraj Kucka, calciatore che nelle prossime ore si legherà ufficialmente al club emiliano.

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

Giornata di riposo per la squadra di De Zerbi, sconfitta ieri in Coppa Italia al San Paolo dal Napoli.

SPAL

Squadra a riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani alle 14.30.

TORINO

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia con doppio programma: sessione di scarico per i calciatori impegnati ieri pomeriggio nel match di Coppa Italia, lavoro tecnico-tattico e partite a tema (con tempo e campo ridotti) per gli altri elementi a disposizione. Previsti domani controlli per Zaza (post trauma distorsivo alla caviglia destra nella rifinitura di sabato) e Baselli (sofferenza all’anca destra). Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio, in preparazione alla trasferta di sabato contro la Roma.

UDINESE

Squadra a riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani mattina alle 10.30.