Serie A, live dai campi - Napoli, allenamento a parte per Tonelli e Manolas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Atalanta-Fiorentina (domenica ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

BOLOGNA

Questo pomeriggio, con una temperatura decisamente fresca, la squadra è tornata al lavoro a Casteldebole verso la partita con la Roma. Seduta atletica, esercitazioni tattiche e partitella, con Danilo ancora alle prese con gli allenamenti differenziati.

Bologna-Roma (domenica ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio

BRESCIA

Udinese-Brescia (sabato ore 15.00)

Squalificati: Daniele Dessena.

Probabile formazione: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Romulo; Ayé, Donnarumma.

CAGLIARI

Sono 24 i giocatori convocati dal Cagliri di Maran per la partita contro il Genoa, anticipo di A programmato domani alle 20.45. Out i quattro infortunati di lungo corso come Cragno, Pavoletti, Faragò e Nainggolan. Di seguito la lista completa:

Portieri: Rafael, Aresti, Olsen.

Difensori: Pinna, Mattiello, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Pellegrini, Walukiewicz.

Centrocampisti: Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Deiola, Castro.

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Ragatzu, Simeone.

Cagliari-Genoa (venerdì ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione: Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini (Lykogiannis); Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran

FIORENTINA



🇮🇹 - 4️⃣ alla sfida contro l’Atalanta 💪🏻

🇺🇸 4️⃣ days to go to Atalanta 💪🏻 #ForzaViola pic.twitter.com/DEmg7qf6nt — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 19, 2019

Atalanta-Fiorentina (domenica ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Ribery, Chiesa.

GENOA

Cagliari-Genoa (venerdì ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Barreca; Lerager; Kouamé, Pinamonti.

HELLAS VERONA

Juventus-Hellas Verona (sabato ore 18.00)

Squalificati: Mariusz Stepinski.

Probabile formazione: Silvestri; Rahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic: Verre, Zaccagni; Di Carmine.

INTER

Manca sempre meno al DerbyMilano, in programma sabato alle 20.45 al 'Meazza'. I nerazzurri hanno svolto una seduta pomeridiana al Centro Sportivo Suning. Dopo una fase di riscaldamento con andature e torello, la squadra ha sostenuto la parte tattica.

Milan-Inter (sabato ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione: Handanovic; Godin, Skriniar, De Vrij; Lazaro, Barella, Sensi, Vecino, Asamoah; Lukaku (Sanchez), Lautaro Martinez.

JUVENTUS

Procede serrato il calendario dei bianconeri, che archiviato il pareggio a Madrid, si proiettano immediatamente alla sfida contro il Verona, in programma sabato alle 18 a Torino. La Juve è rientrata nel primo pomeriggio dalla Spagna, e si è subito allenata alla Continassa: nel menu, come sempre in un post gara, scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri, e lavoro atletico e tecnico per il resto del gruppo.

Juventus-Hellas Verona (sabato ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.

LAZIO

In campo stasera nella prima giornata dei gironi di Europa League: qui tutte le ultime sulla sfida.

Lazio-Parma (domenica 20.45)

Squalificati:

Prossima gara Cluj-Lazio: Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Leiva, Milinkovic, Jony; Correa, Caicedo.

LECCE

Lecce-Napoli (domenica 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, Farias.

MILAN

Squadra a Milanello questa mattina pronta in palestra alle 10.30 per il penultimo allenamento in preparazione del derby in programma sabato alle 20.45, presente a Milanello per assistere all'allenamento odierno il Direttore Sportivo Frederic Massara. Gruppo pronto in palestra per iniziare con la consueta fase di attivazione muscolare svolta tutta all'interno della struttura. Terminata la prima parte del lavoro la squadra si è spostata sul campo ribassato alle spalle degli spogliatoi per alcune esercitazioni atletiche incentrate soprattutto sulla rapidità e del lavoro tecnico. L'allenamento è proseguito con Mister Giampaolo a guidare la fase tattica prima della partitella finale su campo ridotto.

Milan-Inter (sabato ore 20.45)

Squalificati: Davide Calabria.

Probabile formazione: Donnarumma; Conti, Musacchio. Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Paqueta; Piatek.

NAPOLI

Dopo il riscaldamento, la squadra ha lavorato sul campo 1. Prima fase dedicata ad esercizi atletici con l'ausilio di ostacoli e seduta tecnica. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto ed esercitazioni al tiro. Tonelli e Manolas hanno svolto allenamento personalizzato. Domani la squadra tornerà in campo al mattino.

Lecce-Napoli (domenica 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Milik, Lozano.

PARMA

Seduta mattutina per il Parma che è tornato al lavoro oggi a Collecchio svolgendo esercizi di prevenzione e tortellini agli ordini di mister D’Aversa. La seduta è proseguita con un’esercitazione tattica ed è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del campo. Buone notizie dal fronte infermeria, con Dermaku e soprattutto Antonino Barillà che si sono allenati con il gruppo dopo i problemi degli scorsi giorni. Ancora a parte Grassi, Scozzarella e Kucka per cui sarà difficile rientrare prima di domenica (ParmaLive.com).

Lazio-Parma (domenica 20.45)

Squalificati:

Prossima gara Lazio-Parma: Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo (Pezzella); Hernani (Kucka), Brugman, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski.

ROMA

In campo stasera nella prima giornata dei gironi di Europa League: qui tutte le ultime sulla sfida.

Bologna-Roma (domenica 15.00)

Squalificati:

Prossima gara Roma-Istanbul Başakşehir: Pau Lopez (Mirante); Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (Kalinic).

SAMPDORIA

Quarto allenamento settimanale per la Sampdoria che, sotto lo sguardo attento del presidente Massimo Ferrero, prosegue al “Mugnaini” di Bogliasco la fase di avvicinamento alla sfida interna con il Torino. Agli ordini di mister Di Francesco e del suo staff, la squadra ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche, con sviluppi difensivi e offensivi in vista della gara in programma domenica pomeriggio al “Ferraris”. Seduta specifica tra campo e palestra per Gonzalo Maroni. Domani, venerdì, è in agenda una sessione mattutina.

Sampdoria-Torino (domenica 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Audero; Murillo, Ferrari, Regini; Bereszynski, Ekdal, Linetty, Murru; Rigoni; Caprari (Gabbiadini), Quagliarella.

SASSUOLO

Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista della sfida contro la Spal di domenica. Questa mattina al Mapei Football Center i neroverdi hanno svolto attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella finale.

Sassuolo-SPAL (domenica 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione: Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga

SPAL

Sassuolo-SPAL (domenica 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione: Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Kurtic, Missiroli, Murgia, Sala; Petagna, Di Francesco.

TORINO

Sessione tecnico-tattica per il Torino al Filadelfia alla presenza del Presidente Urbano Cairo, che ha assistito a tutto l’allenamento e alla fine si è intrattenuto con il tecnico Walter Mazzarri. Nessuna novità rispetto a ieri per quanto concerne il bollettino medico (Lukic e Parigini si sono allenatori a parte).

Sampdoria-Torino (domenica 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione: Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Meite, Rincon, Aina; Baselli, Berenguer; Belotti.

UDINESE