Serie A, live dai campi - Napoli, Milik-Insigne a parte. Atalanta, Ilicic ok

Dopo le prime due giornate, le squadre della Serie A guardano alla terza partita di campionato, con i tanti nazionali in queste ore stanno tornando in Italia per aggregarsi alle rispettive rose. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Continua la preparazione in vista della terza giornata della Serie A che vedrà i nerazzurri affrontare il Genoa allo stadio Ferraris di Genova domenica 15 settembre alle 12.30. Mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana sul campo 5 del Centro Bortolotti di Zingonia. Lavoro differenziato per Castagne e Toloi. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali anche Arana, Djimsiti e Ibañez che hanno seguito un programma di lavoro personalizzato, mentre si sono allenati regolarmente con la squadra de Roon e Ilicic. Barrow, Muriel e Zapata torneranno a Zingonia domani. In programma un’altra seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti.

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

Squalificati:

BOLOGNA

Agli ordini dello staff di Mihajlovic il gruppo, a cui si sono riuniti Ladislav Krejci, Andreas Skov Olsen, Gabriele Corbo e Lukasz Skorupski dopo gli impegni in Nazionale, ha continuato oggi la preparazione con due sedute di allenamento. Lavoro atletico, tattico e partitella per i rossoblù. Terapie per Danilo. Gli allenamenti della squadra continueranno domani con una seduta a porte chiuse a 3 giorni dalla partita di Brescia.

Brescia-Bologna (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

BRESCIA

Milan-Brescia (sabato ore 18)

Squalificati: Balotelli (2)

CAGLIARI

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

Squalificati:

FIORENTINA

Seduta pomeridiana per la Fiorentina di Montella, attesa dall'anticipo di campionato contro la Juventus.



🇮🇹 - 4️⃣ a #FiorentinaJuve

Squadra in campo per la seduta pomeridiana 💪🏻⚽️

🇱🇷 4️⃣ days to go until #FiorentinaJuventus

The lads are out on the training pitch this afternoon 💪🏻⚽️ pic.twitter.com/sMByAbykaQ — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 11, 2019

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

Squalificati: -

GENOA

Giro di boa settimanale al Signorini, con mister Andreazzoli che nel corso dei giorni ha visto progressivamente aumentare la schiera di presenti, con i giocatori rientrati alla base al termine degli impegni con le rispettive nazionali. Oggi è stato il turno di Pandev, in gol nell’ultimo match con la sua Macedonia. Il programma ha sancito gruppi scaglionati per l’attivazione in palestra e successivamente attività sul campo. Sono diminuiti i “Primavera” presenti rispetto alle ultime sedute: presenti Bianchi, Da Kunha, Kallon e Raggio.

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

Squalificati:

HELLAS VERONA

È proseguita nel pomeriggio, allo Sporting Center Paradiso di Peschiera, la preparazione dei gialloblù in vista del match di domenica sera contro il Milan. Gli uomini di Ivan Juric, dopo il riscaldamento, sono passati a un lavoro di attivazione, continuando poi con la parte tattica e concludendo la seduta con delle esercitazioni e tiri in porta.

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

Squalificati:

INTER

Squadra al lavoro al Centro Sportivo Suning in vista dell'impegno di campionato in programma sabato sera alle 20.45 al 'Meazza' contro l'Udinese. Dopo il riscaldamento e il torello, i nerazzurri hanno svolto una parte tattica, prima di una partitella finale a campo ridotto.

Inter-Udinese (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

JUVENTUS

La Juventus continua la preparazione al JTC e giorno dopo giorno il gruppo si fa sempre più consistente. Dopo Bernardeschi, Bonucci e Pjanic, rientrati ieri, oggi è stata la volta di Emre Can, Demiral, de Ligt, Matuidi e Szczesny, tornati alla base questo pomeriggio in vista della gara di sabato contro la Fiorentina. Anche Cristiano Ronaldo - riporta il sito ufficiale della Juventus - è rientrato a Torino e ha usufruito di un giorno di permesso. Prima dell'allenamento la squadra ha ricevuto la visita di Fabio Quartararo, giovane e talentuoso pilota della MotoGP, protagonista di uno scambio di maglie con Douglas Costa.

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

Squalificati: -

LAZIO

Al termine di un iniziale riscaldamento tecnico composto da torelli, il gruppo ha svolto degli esercizi incentrati sulla forza. Successivamente lavoro tattico per la squadra prima di concludere la seduta con una serie di partitelle a campo ridotto. Nella giornata di domani è previsto un allenamento pomeridiano.

SPAL-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

LECCE

La preparazione del Lecce, in vista della gara di lunedì sera a Torino, è proseguita oggi con una seduta d’allenamento al mattino. Majer, tornato a disposizione dopo gli impegni con la nazionale, ha lavorato con il gruppo. Dubickas rientrerà in sede nella serata di oggi. Si sono allenati in differenziato Meccariello, Fiamozzi, Lo Faso, Dell’Orco e Imbula. Domani, il tecnico Liverani, ha concesso un giorno di riposo fissando la ripresa per venerdì pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA. LO riporta il sito ufficiale del club.

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: - Diego Farias

MILAN

Ante Rebic non si è allenato con il resto dei compagni nella seduta che ha preso il via a Milanello questa mattina a partire dalle 10.30. Secondo quanto riportato da MilanNews.it., infatti, il croato, rientrato dall'impegno con la propria nazionale in Azerbaigian, ha svolto lavoro personalizzato. Calano ulteriormente, dunque, le possibilità di vedere l'ex Eintracht Francoforte in campo dal primo minuto contro il Verona. Assenti dal centro sportivo rossonero anche tutti i calciatori che ieri hanno giocato con le rispettive nazionali: Gabbia, Kessie, Leao, Calhanoglu e Paquetà.

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Dopo la sosta per le Nazionali, sabato 14 settembre gli azzurri sfideranno la Sampdoria al San Paolo. La squadra, sul campo 1, ha svolto riscaldamento in avvio e di seguito una serie di torelli con la rosa divisa in gruppi. Successivamente seduta tecnico tattica. Chiusura con esercitazioni su cross e tiri in porta. Elmas, Gaetano e Zielinski sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali ed hanno svolto lavoro completo col gruppo. Differenziato e tabella personalizzata per Milik, Insigne e Tonelli. Domani la squadra tornerà in campo nel pomeriggio. Lo riporta il sito ufficiale del club.

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

Squalificati: -

PARMA

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina, in vista della sfida di campionato di domenica 15 settembre contro il Cagliari. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability e forza funzionale seguiti da cambi di direzione. L’allenamento è stato concluso da un’esercitazione tecnica. Alberto Grassi e Matteo Scozzarella hanno svolto un lavoro differenziato. Kastriot Dermaku e Juraj Kucka, rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali, hanno svolto un programma dedicato di recupero. Assente Dejan Kulusevski, impegnato ieri con la Svezia U21. Domani, giovedì 12 settembre, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 10.00. Lo riporta il sito ufficiale del club.

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

ROMA

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista dell'impegno di domenica contro il Sassuolo, in programma all'Olimpico alle 18:00.

Il gruppo ha svolto l'iniziale riscaldamento per poi eseguire un lavoro atletico sulla potenza. La squadra - riporta vocegiallorossa.it - ha poi effettuato delle esercitazioni tattiche. Terapie e lavoro individuale per Ünder, Zappacosta e Perotti.

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

Squalificati: -

SAMPDORIA

La Sampdoria è tornata a lavorare al gran completo. Questo pomeriggio a Bogliasco sono infatti rientrati anche gli ultimi nazionali Julian Chabot, Omar Colley e Jakub Jankto, che hanno svolto una seduta di scarico. Il resto della squadra, dopo una sessione di video-analisi, si è dedicato ad un allenamento a base di esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a campo ridotto. Gonzalo Maroni prosegue intanto il proprio percorso di recupero. Domani, giovedì, Eusebio Di Francesco ha dato ai suoi appuntamento in mattinata.

.

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

Squalificati: Vieira.

SASSUOLO

Doppia seduta quest'oggi al Mapei Football Center per il Sassuolo Calcio: al mattino neroverdi impegnati nel lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo, mentre nel pomeriggio la squadra ha svolto attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, possessi palla e partitelle finale su campo ridotto. Il programma di domani prevede seduta pomeridiana a porte chiuse. Alle ore 15.30 presso la sala stampa del Mapei Football Center saranno presentati ai media i nuovi calciatori neroverdi Vlad Chiriches e Alessandro Russo.

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

Squalificati:

SPAL

Per i biancazzurri si avvicina il match di campionato contro la Lazio. Oggi il gruppo di mister Semplici ha svolto una doppia seduta con un lavoro di forza ed esercitazioni tattiche nella sessione mattutina. L’allenamento pomeridiano è stato invece dedicato ad esercitazioni di possesso palla e partitelle a tema. Dopo gli impegni con le nazionali, Jasmin Kurtic, Arkadiusz Reca e Thiago Cionek si sono allenati regolarmente, mentre Marko Jankovic si riunirà al gruppo nella giornata di domani. Lavoro a parte solo per Etrit Berisha a causa di un affaticamento all’adduttore destro.

Bologna-SPAL (venerdì ore 20.45)

Squalificati: -

TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica che poi si è conclusa con alcune esercitazioni a tema. Per l'allenamento odierno il tecnico Mazzarri ha utilizzato entrambi i campi di gioco così da lavorare anche sui singoli reparti. Alla seduta hanno preso parte anche Belotti, Izzo e Sirigu, rientrati dagli impegni con l'Italia, e Lyanco, reduce dalla trasferta in Brasile. Domani in calendario un allenamento pomeridiano al Filadelfia. LO riporta il sito ufficiale del club.

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: -

UDINESE

Continua a recuperare elementi mister Tudor dopo la sosta per le nazionali. Dopo esser rientrati ieri pomeriggio ed aver svolto un programma individuale, Stryger Larsen e Nestorovski si sono regolarmente allenati quest’oggi in gruppo. Rientro alla base anche per Seko Fofana che, galvanizzato dal primo gol in carriera realizzato con la maglia della Costa d’Avorio ieri in amichevole contro la Tunisia, si è prontamente rimesso al lavoro svolgendo un allenamento di scarico visti i 90 minuti disputati con la sua nazionale. Il resto dei ragazzi sono scesi in campo al pomeriggio continuando la marcia di avvicinamento alla sfida con l’Inter di sabato. Dopo le fasi di attivazione completate tra campo e palestra, il gruppo ha lavorato con la palla, iniziando con i classici torelli e proseguendo con esercitazioni tecnico tattiche e partitelle a tema. Tra stasera e domani il rientro dagli ultimi nazionali che hanno esaurito i rispettivi impegni e dal pomeriggio di domani saranno nuovamente a disposizione di mister Tudor per l’allenamento fissato ancora per le ore 18.