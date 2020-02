vedi letture

Serie A, live dai campi - Parma, Darmian è tornato in gruppo. Cagliari, Ceppitelli a parte

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della Serie A, in vista delle gare della ventiduesima giornata:

ATALANTA

Nerazzurri al lavoro questa mattina in vista del prossimo impegno sul campo del Lecce, domenica alle 15 per 26ª giornata della Serie A TIM 2019-2020. Palestra, lavoro con la palla sul campo e partitelle il programma di giornata al Centro Bortolotti di Zingonia. Sempre a parte Djimsiti e Toloi.

Lecce-Atalanta (Domenica 1 marzo ore 15.00)

Squalificati:

BOLOGNA

Roberto Soriano ha lavorato interamente con i compagni questo pomeriggio in una seduta tattica, con prove di conclusioni in porta, a due giorni da Lazio-Bologna. Allenamento differenziato per Ladislav Krejci, terapie per Mattias Svanberg e Mitchell Dijks.

Lazio-Bologna (Sabato 29 febbraio ore 15.00)

Squalificati: Mbaye.

BRESCIA

Sassuolo-Brescia (Domenica 1 marzo ore 15.00)

Squalificati:

CAGLIARI

Prosegue la preparazione dei rossoblù per la gara di domenica contro la Roma. Questa mattina il Cagliari si è allenato come da programma al Centro sportivo di Assemini. Dopo la fase di attivazione, il gruppo ha svolto una serie di esercitazioni tecniche a coppie, accompagnate da un lavoro tattico dedicato agli sviluppi offensivi di squadra, messi in pratica nella partita di verifica che ha chiuso l'allenamento. Luca Ceppitelli ha continuato nel lavoro personalizzato; ha proseguito le terapie Paolo Faragò.

Cagliari-Roma (Domenica 1 marzo ore 18.00)

Squalificati: Mateju.

FIORENTINA

Udinese-Fiorentina (Sabato 29 febbraio ore 18.00)

Squalificati: Dalbert.

GENOA

Il tecnico ha guidato le prove a tre giorni dalla visita al Milan, dopo la fase di attivazione a cura dei collaboratori e gli schemi da testare a giocatori schierati. I lavori sono già a buon punto e dall’infermeria, dopo i recuperi certificati, non si registrano novità in termini di nuovi infortuni.

Milan-Genoa (Domenica 1 marzo ore 12.30)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Per la squadra di mister Ivan Juric seduta mattutina allo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera con riscaldamento, esercitazioni tattiche e partite a tema, a campo ridotto.

Sampdoria-Hellas Verona (Lunedì 2 marzo ore 20.45)

Squalificati:

INTER

Oggi in campo in Europa League.

Juventus-Inter (Domenica 1 marzo ore 20.45)

Squalificati:

JUVENTUS

I bianconeri, rientrati nella notte a Torino dopo la sfida con il Lione, hanno ripreso subito gli allenamenti in vista del big match contro l’Inter. Per gli uomini di Maurizio Sarri seduta mattutina al JTC: chi ha giocato ieri sera ha effettuato lavoro di scarico, mentre il resto della squadra si è concentrata su lavoro tecnico e conclusioni, con consueta partitella finale.

Juventus-Inter (Domenica 1 marzo ore 20.45)

Squalificati:

LAZIO

Riscaldamento atletico in apertura per i biancocelesti che, successivamente, hanno svolto delle esercitazioni sul possesso palla mediante l’utilizzo di porticine. Al termine di un ulteriore blocco atletico, la squadra ha concluso la seduta con un’ampia fase tattica in vista del match di sabato con il Bologna.

Lazio-Bologna (Sabato 29 febbraio ore 15.00)

Squalificati:

LECCE

Giallorossi in campo nel pomeriggio per proseguire la preparazione della gara di domenica contro l’Atalanta. Assente sempre Farias, mentre Babacar e Falco hanno continuato a lavorare seguendo un programma d’allenamento personalizzato. Domani pomeriggio, altra seduta a porte chiuse al Via del Mare.

Lecce-Atalanta (Domenica 1 marzo ore 15.00)

Squalificati:

MILAN

Terzo allenamento settimanale per la squadra in vista di Milan-Genoa, 26° giornata di Serie A in programma domenica 1° marzo alle 12.30 a San Siro. Presenti a Milanello, per assistere alla seduta, anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Dopo la consueta attivazione muscolare in palestra, il gruppo rossonero si è spostato sul campo centrale dove ha proseguito nel riscaldamento effettuando alcuni torelli alle spalle delle porte. Terminata la prima fase di lavoro, spazio alla tattica con una partita in famiglia di circa un'ora.

Milan-Genoa (Domenica 1 marzo ore 12.30)

Squalificati:

NAPOLI

Allenamento interamente in palestra oggi per la squadra. Malcuit ha fatto piscina. Koulibaly ha svolto lavoro in campo e palestra. Per Mertens terapie e lavoro in palestra.

Napoli-Torino (Sabato 29 febbraio ore 20.45)

Squalificati:

PARMA

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da esercizi di attivazione. L’allenamento è proseguito con un lavoro tattico e una partita a tutto campo. Matteo Darmian ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Andrea Adorante, Antonino Barillà, Roberto Inglese, Juraj Kucka, Matteo Scozzarella e Luigi Sepe. Terapie per Vincent Laurini.

Parma-SPAL (Domenica 1 marzo ore 15.00)

Squalificati:

ROMA

Stasera in campo per la sfida di Europa League.

Cagliari-Roma (Domenica 1 marzo ore 18.00)

Squalificati: Mancini.

SAMPDORIA

Secondo allenamento settimanale per la Sampdoria, attesa lunedì sera dalla gara casalinga con l’Hellas Verona. In mattinata, sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco, Claudio Ranieri e lo staff hanno suddiviso i blucerchiati in due gruppi ma con lo stesso programma da 90 minuti: riscaldamento, sviluppo della forza in palestra e trasformazione in campo sotto forma di esercitazioni tecnico-tattiche per la fase difensiva e offensiva. Kristoffer Askildsen è ritornato in gruppo, mentre Karol Linetty e Morten Thorsby hanno svolto lavori personalizzati tecnico-metabolici sul campo. Percorso riabilitativo post-intervento per Alex Ferrari.

Sampdoria-Hellas Verona (Lunedì 2 marzo ore 20.45)

Squalificati:

SASSUOLO

Sassuolo-Brescia (Domenica 1 marzo ore 15.00)

Squalificati:

SPAL

Parma-SPAL (Domenica 1 marzo ore 15.00)

Squalificati: Strefezza.

TORINO

Allenamento mattutino per il Torino, in preparazione alla partita contro il Napoli in calendario sabato sera allo stadio San Paolo. Dopo l’attivazione muscolare in palestra, Belotti e compagni hanno svolto un programma tecnico ed esercitazioni a tema. Sessione personalizzata per Berenguer, che non ha ancora smaltito i dolori alla schiena, lavoro sulla parte atletica per Millico.

Napoli-Torino (Sabato 29 febbraio ore 20.45)

Squalificati:

UDINESE

Allenamento tecnico tattico nella mattinata di oggi per i bianconeri. Dopo un'iniziale sessione video la squadra è scesa in campo al Bruseschi, dove dopo gli esercizi di attivazione e i torelli ha svolto un lavoro tecnico tattico a tutto campo. Da segnalare il rientro in gruppo di Ken Sema, mentre Sebastien De Maio ha partecipato alla fase di riscaldamento assieme ai compagni di squadra, per poi proseguire individualmente con il programma differenziato.