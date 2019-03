Serie A, live dai campi - Report medico su Chiesa. Insigne in gruppo

© foto di Federico Gaetano

Squadre al lavoro in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, Gomez e compagni si sono radunati per riprendere gli allenamenti dopo due giorni di riposo. Prosegue così la preparazione alla sfida contro il Parma, in programma allo stadio Tardini domenica alle 12,30. Mister Gian Piero Gasperini ha potuto contare anche sulla presenza di Barrow, Berisha, Castagne, de Roon, Djimsiti, Hateboer, Ilicic, Kulusevski, Pasalic e Reca, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Nei prossimi giorni torneranno a disposizione del mister anche Freuler, Mancini e Zapata.

BOLOGNA

Sono ripresi questo pomeriggio a Casteldebole i lavori verso #BFCSassuolo di domenica: sono rientrati alcuni dei Nazionali, in particolare Arturo Calabresi si è allenato col gruppo mentre Riccardo Orsolini, Lukasz Skorupski, Adam Nagy e Mattias Svanberg hanno seguito un programma personalizzato. Differenziato per Federico Santander.

CAGLIARI

Nuovo allenamento per i rossoblù questa mattina ad Asseminello: squadra al lavoro per preparare la sfida di venerdì sera contro il Chievo. Inizio della seduta dedicato alla fase di attivazione, con il gruppo impegnato in esercizi di agilità con la palla. A seguire, la parte tattica: combinazioni offensive con difensori attivi e lavoro difensivo a reparto. Chiusura della seduta con una partitella a 70 metri. Filip Bradaric, Artur Ionita e Filippo Romagna, rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali, si sono regolarmente allenati con la squadra. Personalizzato per Lucas Castro e Kiril Despodov.

CHIEVOVERONA

Prosegue la preparazione del ChievoVerona in vista dell’anticipo della 29^ Giornata di Serie A TIM, che vedrà i gialloblù impegnati venerdì 29 marzo allo stadio Bentegodi contro il Cagliari. Questo il programma svolto nella seduta mattutina a Veronello.

EMPOLI

La giornata è cominciata con il lavoro in palestra all'interno del Castellani. Poi la squadra si è spostata sul campo, dove la seduta è stata diretta dal secondo di Andreazzoli, Lazzini, coadiuvato da Muzzi e Aliboni, tutti disponibili tranne il lungodegente Mchedlidze e Diks, vittima di un'infiammazione al ginocchio. Rientrato dalla Nazionale il difensore Rasmussen, ancora impegnati con le rappresentative invece Bennacer, Krunic, Veseli, Nikolaou, Traoré e Dragowski. Sul terreno del Sussidiario, la squadra toscana ha chiuso la seduta con partitelle a campo ridotto.

FIORENTINA

Seduta pomeridiana per la Fiorentina, che torna ad allenarsi dopo il riposo concesso da Stefano Pioli. I viola preparano la sfida contro il Torino di domenica prossima.

⚽️ Viola in campo per la prima seduta della settimana ⚽️

Verso #FiorentinaTorino

Aggiornamenti sulle condizioni di Federico Chiesa direttamente dal sito ufficiale della Fiorentina. Questo il report medico emesso pochi minuti fa: "La Fiorentina comunica che il calciatore Federico Chiesa, rientrato dal ritiro della Nazionale, ha ripreso da sabato 23 marzo sotto la guida dello staff medico viola un lavoro personalizzato. Da oggi il calciatore ha iniziato l’attività sul campo, le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente.

FROSINONE

È ripresa nel pomeriggio, sul campo della Città dello Sport, la preparazione dei giallazzurri che domenica prossima affronteranno la Spal al Benito Stirpe. La squadra ha svolto un lavoro aerobico ed una serie di possessi palla. Viviani è rientrato in gruppo, Pinamonti ha lavorato a parte mentre Gori si è sottoposto a terapie.

GENOA

Campo, palestra e indicazioni. La vittoria con la Juventus è stata archiviata in tutte le salse, con il coach Prandelli che sta coagulando tutte le energie del gruppo per puntare alla trasferta di Udine. La squadra ha lavorato agli ordini dei preparatori atletici Vio, Pilati e Barbero, per poi passare sotto le direttive del mister e del vice Pin per un circuito tecnico e partitelle in spazi ristretti. Alla squadra si sono aggregati secondo le tabelle di rientro previste tre nazionali, di ritorno dai match con le rispettive selezioni: Pandev, Pezzella e Radu

INTER

In vista del match tra Inter e Lazio in programma domenica 31 marzo alle 20.30, i nerazzurri si sono ritrovati al Centro Sportivo Suning per il primo allenamento settimanale. In attesa del rientro degli ultimi giocatori impegnati con le rispettive nazionali, la squadra ha svolto riscaldamento in palestra, proseguendo la seduta in campo con lavoro sulle andature, possesso palla e partitella a campo ridotto.

JUVENTUS

Dopo essere stato costretto a uscire al 30' del primo tempo della sfida tra Portogallo e Serbia, valevole per le qualificazioni a Euro 2020, Cristiano Ronaldo è stato sottoposto in Portogallo ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di apparente modesta entità ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni saranno monitorate e verrà sottoposto a nuovi accertamenti per definire la ripresa dell'attività agonistica

LAZIO

Iniziale lavoro aerobico diviso in tre stazioni agli ordini del prof. Ripert per i biancocelesti, che hanno poi effettuato una serie di esercitazioni mirate al possesso palla su un terreno di gioco delimitato. Successivamente, gli elementi a disposizione di mister Inzaghi hanno svolto un blocco atletico per poi dedicarsi ad una partitella a campo ridotto vista dai neri sui gialli per 3-1 con i gol di Correa, Jordao e Luis Alberto.

MILAN

Secondo allenamento settimanale, per i rossoneri, in preparazione alla prossima sfida contro di Marassi contro la Sampdoria. Krzysztof Piatek è stato il primo giocatore a rientrare oggi a Milanello, dopo gli impegni con la sua Nazionale. La prima fase della seduta odierna è stata svolta all'interno della palestra con una serie di esercizi sia a corpo libero che con l'ausilio dei macchinari. Successivamente il gruppo è uscito sul campo rialzato dove ha svolto un torello, seguito da un possesso palla. L'allenamento è poi proseguito con un'esercitazione tecnico-atletica di corsa e conduzione del pallone su metà campo, prima di terminare con una serie di partitelle su campo ridotto. I portieri hanno svolto esercizi specifici per il ruolo, per poi aggregarsi al gruppo per le partitelle finali.

NAPOLI

La squadra ha svolto torello in avvio. Di seguito attivazione con ostacoli bassi. Successivamente lavoro tecnico e partitina a campo ridotto. Insigne ha svolto allenamento completo col gruppo. Fabian ha lavorato con la squadra tranne che per la partitina finale.

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. I crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un lavoro tecnico ed esercizi sul possesso palla. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Roberto Inglese ha svolto una parte del lavoro con i compagni. Programma di lavoro dedicato per Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Juraj Kucka che sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali. Allenamento personalizzato per Antonino Barillà e Leo Stulac. Assente Nicolas Schiappacasse impegnato con la sua Nazionale.

ROMA

Dopo i due giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri, questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi in vista del big match contro il Napoli. Ünder ha lavorato in parte da solo e in parte con il resto del gruppo mentre Kolarov, De Rossi, Pellegrini, Manolas e Pastore si sono divisi tra palestra e allenamento individuale sul campo. Terapie per Florenzi ed El Shaarawy. Il gruppo ha svolto prima il riscaldamento e poi alcune esercitazioni tattiche. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

Altri due blucerchiati di ritorno. Emil Audero e Dennis Praet sono rientrati dai rispettivi impegni con le nazionali e hanno partecipato al secondo allenamento settimanale in vista di Sampdoria-Milan. Seduta in cui il gruppo si è concentrato su sviluppo individualizzato della forza in palestra e trasformazione sul campo 2 del “Mugnaini” con esercitazioni tecniche e partitelle a tema a rettangolo da gioco ridotto. Sotto l’aspetto dei singoli non hanno lavorato con il gruppo Manolo Gabbiadini (leggero stato febbrile) e Bartosz Bereszynski (ancora a Poznan a causa dell’attacco influenzale accusato durante il periodo d’impegni con la Polonia). Rientrato dalla settimana di ritiro al centro sportivo riabilitativo di Domodossola del professor Umberto Borino, Gianluca Caprari ha ripreso a Bogliasco il programma di recupero agonistico; percorso personalizzato anche per Edgar Barreto.

SASSUOLO

Il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista del prossimo turno di campionato in programma domenica a Bologna. Sul campo dello Stadio Ricci i neroverdi hanno svolto riscaldamento, lavoro di prevenzione in palestra, esercitazioni tecnico tattiche, conclusioni in porta, partitelle su campo ridotto, esercitazioni specifiche per reparto e lavoro metabolico a secco. A parte Enrico Brignola e Francesco Magnanelli. Fermo Claud Adjapong a seguito dell'infortunio riportato nella partita di ieri con l'Italia Under 21. Gli accertamenti effettuati oggi hanno evidenziato una distorsione della caviglia destra. Nei prossimi giorni saranno fatti ulteriori accertamenti e valutazioni.

SPAL

Seduta di allenamento mattutina per la squadra di Leonardo Semplici, che si allena in vista della sfida contro il Frosinone.

TORINO

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione pomeridiana sul campo secondario. Walter Mazzarri ha diretto una seduta dapprima basata sulla parte atletica e poi fatto svolgere un programma tecnico-tattico. Presenti anche Parigini e Rincon, reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali.

UDINESE

Seduta mattutina per la squadra di Tudor. Dopo il lavoro di attivazione muscolare in palestra per, i friulani sono scesi sui campi del Bruseschi e hanno proseguito con l’allenamento in preparazione al match di sabato con il Genoa.