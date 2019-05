Serie A, live dai campi - Roma, Florenzi ok. Inter, il report sul ko di De Vrij

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Sono ripresi gli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del prossimo impegno che vedrà i nerazzurri affrontare il Genoa al Mapei Stadium di Reggio Emilia sabato alle 15 nell'anticipo della 36esima giornata. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi. Allenamento a parte per Toloi e Varnier. Domani è in programma una seduta a porte chiuse sempre al Centro Bortolotti di Zingonia.

Atalanta-Genoa (sabato ore 15)

Squalificati: Gomez, Mancini, Masiello

BOLOGNA

All’indomani della trasferta di Milano, questa mattina i rossoblù sono tornati al lavoro a Casteldebole: palestra e seduta defaticante per i titolari del Meazza, allenamento più intenso sul campo per tutti gli altri con partitella e lavoro atletico. La ripresa degli allenamenti verso il Parma è prevista per giovedì alle 15, a porte aperte, al centro tecnico Niccolò Galli.

Bologna-Parma (lunedì ore 19)

Squalificati: Dijks (2), Sansone, Poli

CAGLIARI

I rossoblù si sono allenati questo pomeriggio in vista della gara contro la Lazio, anticipo della 36esima giornata del campionato di Serie A, che si giocherà sabato 11 maggio alla Sardegna Arena (ore 18). Ad Asseminello squadra impegnata in una serie di lavori personalizzati: prima in palestra, dove i calciatori hanno svolto esercizi su forza e propriocettiva; poi in campo con esercitazioni di tecnica applicata e conclusioni in porta. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.

Cagliari-Lazio (sabato ore 18)

Squalificati: Ionita (2)

CHIEVOVERONA

Primo giorno di allenamenti a Veronello dopo i due giorni di riposo concessi da mister Domenico Di Carlo nella settimana che porterà alla sfida contro l’Inter di Luciano Spalletti che si disputerà lunedì 13 maggio alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La seduta di questo pomeriggio è iniziata con un riscaldamento e una serie di allunghi. A seguire la squadra si è divisa in due gruppi alternando esercitazioni di possesso palla e partita. L'allenamento di domani, mercoledì 8 maggio, è fissato sempre al pomeriggio alle ore 15.00.

Inter-ChievoVerona (lunedì ore 21)

Squalificati: Diousse

EMPOLI

Sampdoria-Empoli (domenica ore 15)

Squalificati: -

FIORENTINA

La Fiorentina senza il capitano German Pezzella per 10 giorni. Il difensore argentino è stato infatti operato quest'oggi dopo lo scontro subito in occasione della sfida contro l'Empoli. Sarà out per la sfida di sabato col Milan, da valutare il recupero per la gara col Parma. Questo il comunicato del club: "La Fiorentina comunica che il calciatore German Pezzella è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura zigomatico-orbito-mascellare destra. L'intervento è perfettamente riuscito e la ripresa completa dell'attività sul campo è prevista tra 10 giorni con un'adeguata protezione".

Fiorentina-Milan (sabato ore 20.30)

Squalificati: Veretout (2)

FROSINONE

Ripresa degli allenamenti per i giallazzurri che domenica prossima affronteranno l’Udinese al Benito Stirpe. La squadra si è ritrovata nel pomeriggio a Ferentino dove ha svolto delle esercitazioni sul possesso palla ed una serie di partitelle a tema. Viviani ha lavorato a parte, terapie per Salamon e Gori. Assente Trotta per via di un attacco influenzale. Domani alle 11:30 si torna in campo a Ferentino.

Frosinone-Udinese (domenica ore 15)

Squalificati: Sportiello

GENOA

Secondo allenamento in vista dell'Atalanta per la squadra, tornata già lunedì al lavoro per l’anticipo di Reggio Emilia. Senza i lungodegenti Hiljemark e Sturaro, senza Lazovic alle prese con un edema a un polpaccio, sul campo hanno svolto allenamento a parte Favilli e Mazzitelli impegnati nell'iter riabilitativo. Poco più in là i portieri presi in consegna dal preparatore Scarpi e dall’assistente Raggio Garibaldi. Mercoledì è prevista una sessione a porte chiuse. Inoltre, dopo l’intervento riuscito perfettamente a Villa Stuart nei giorni scorsi, Stefano Sturaro è rientrato in Liguria e si è rimesso al lavoro. Questa mattina il centrocampista rossoblù, ha iniziato l’iter riabilitativo predisposto al Centro Riattiva di Lavagna

Atalanta-Genoa (sabato ore 15)

Squalificati: -

INTER

Esami clinici e strumentali per Stefan De Vrij all'Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore olandese distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le condizioni di De Vrij saranno rivalutate nei prossimi giorni.

Inter-ChievoVerona (lunedì ore 21)

Squalificati: D'Ambrosio, Brozovic

JUVENTUS

Quello di oggi è l'ultimo giorno di riposo per la Juventus che domani pomeriggio riprenderà gli allenamenti. Intanto ieri Dybala e Douglas Costa hanno già iniziato a lavorare per cercare di recuperare la condizione. Questa mattina, Leonardo Bonucci e Carlo Pinsoglio si sono già presentati alla Continassa per riprendere ad allenarsi. Domani l'intera squadra di nuovo in campo.

Roma-Juventus (domenica ore 20.30)

Squalificati: Bernardeschi

LAZIO

Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, al termine del giorno di riposo concesso da mister Inzaghi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Al termine di un iniziale riscaldamento tecnico, la formazione biancoceleste ha svolto una serie di partitelle a campo ridotto. Nella giornata di domani è previsto un allenamento pomeridiano.

Cagliari-Lazio (sabato ore 18)

Squalificati: -

MILAN

I rossoneri sono tornati al lavoro questa mattina, martedì 7 maggio, dopo la vittoria ottenuta lunedì sera a San Siro contro il Bologna. Sotto gli occhi di Maldini e Leonardo, presenti a Milanello, è iniziata la settimana di preparazione alla prossima partita di campionato, che vedrà il Milan impegnato a Firenze sabato 11 maggio alle 20.30. Lavoro di scarico in palestra per gli undici titolari di Milan-Bologna, in campo gli altri componenti della rosa. Sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi il gruppo, dopo aver iniziato il riscaldamento in palestra, ha proseguito con una serie di esercitazioni tecniche con l'ausilio delle sagome: passaggi da controllo orientato, cross e tiri in porta. L'allenamento è proseguito con un'esercitazione sul possesso palla, poi una serie di partitelle su campo ridotto hanno concluso il lavoro odierno.

Uscito al 26' del primo tempo della sfida contro il Bologna, il centrocampista del Milan, Lucas Biglia, è stato sottoposto oggi agli esami clinici. Questo il comunicato del club: "AC Milan comunica che gli esami clinici a cui è stato sottoposto oggi Lucas Biglia hanno escluso fratture o lesioni, limitando la diagnosi a una contusione ossea e muscolare della porzione posteriore del bacino. Il centrocampista rossonero verrà valutato nei prossimi giorni".

Fiorentina-Milan (sabato ore 20.30)

Squalificati: Paquetà (3)

NAPOLI

Dopo il successo sul Cagliari, il Napoli riprenderà mercoledì pomeriggio gli allenamenti al Centro Tecnico.

SPAL-Napoli (domenica ore 18)

Squalificati: -

PARMA

Il Parma, dopo la partita giocata al Tardini contro la Sampdoria, riprenderà ad allenarsi al Centro Sportivo di Collecchio nel pomeriggio di mercoledì 8 maggio (ore 14:30, a porte aperte).

Bologna-Parma (lunedì ore 19)

Squalificati: Kucka, Barillà

ROMA

Primo allenamento a Trigoria per la Roma, in vista della sfida contro la Juventus, dopo giorno riposo di ieri. La squadra ha iniziato l'allenamento in palestra per poi spostarsi su Campo Testaccio. Buone notizie arrivano da De Rossi e Santon che si sono allenati in gruppo. Non si dovrà sottoporre a esami Diego Perotti, che ha svolto lavoro individuale. Nulla di grave per Florenzi, a questo punto arruolabile per la Juventus.

Roma-Juventus (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Ripresa a gruppi per la Sampdoria dopo il pareggio nella trasferta di Parma. Al “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati maggiormente impiegati domenica scorsa hanno svolto una seduta rigenerante, mentre gli altri calciatori disponibili hanno effettuato esercitazioni tecnico-tattiche anche con finalità atletiche. Ancora programma individuale specifico programmato per Joachim Andersen. Domani, mercoledì, in programma un solo allenamento, nel pomeriggio.

Sampdoria-Empoli (domenica ore 15)

Squalificati: Colley

SASSUOLO

Torino-Sassuolo (domenica ore 12.30)

Squalificati: -

SPAL

Dopo il confronto con il ChievoVerona, i biancazzurri riprenderanno gli allenamenti nella mattinata di mercoledì 8 maggio per preparare il match con il Napoli in programma domenica 12 allo stadio “Paolo Mazza”.

SPAL-Napoli (domenica ore 18)

Squalificati: -

TORINO

Oggi pomeriggio il Torino ha ripreso gli allenamenti in vista del match casalingo di domenica alle ore 12.30 contro il Sassuolo. L'allenatore Mazzarri ha dapprima fatto svolgere un lavoro sulla parte atletica e poi diretto delle esercitazioni tecnico-tattiche, sul campo secondario. Il programma di domani prevede una sessione pomeridiana al Filadelfia.

Torino-Sassuolo (domenica ore 12.30)

Squalificati: Rincon