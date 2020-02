Serie A, live dai campi - Roma, lavoro individuale per tre giallorossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della Serie A, in vista delle gare della ventiduesima giornata:

ATALANTA

Fiorentina-Atalanta (sabato 8 febbraio 15.00)

BOLOGNA

A due giorni dalla partita di Roma - riporta la nota ufficiale del Bologna - il club rossoblù ha proseguito la preparazione con una seduta tattica con prove di conclusione a rete. Ancora allenamento differenziato per Gary Medel, terapie per Ladislav Krejci, Mitchell Dijks, Nicola Sansone e Federico Santander.

Roma-Bologna (venerdì 7 febbraio 20.45)

BRESCIA

Brescia-Udinese (domenica 9 febbraio 15.00)

CAGLIARI

Genoa-Cagliari (domenica 9 febbraio 15.00)

FIORENTINA

Fiorentina-Atalanta (sabato 8 febbraio 15.00)

GENOA

Genoa-Cagliari (domenica 9 febbraio 15.00)

HELLAS VERONA

Dal profilo Twitter dell'Hellas Verona arriva la distinta con i convocati di Ivan Juric per il recupero della 17^ giornata di Serie A in programma questa sera all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Ecco i giocatori selezionati:

Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic

Difensori: Faraoni, Lovato, Rrahmani, Bocchetti, Gunter, Dimarco, Kumbulla, Dawidowicz, Empereur, Adjapong

Centrocampisti: Veloso, Eysseric, Verre, Lucas, Zaccagni, Pessina, Lazovic

Attaccanti: Stepinski, Di Carmine, Pazzini, Borini

Hellas Verona-Juventus (sabato 8 febbraio 20.45)

INTER

Inter-Milan (domenica 9 febbraio 20.45)

JUVENTUS

Hellas Verona-Juventus (sabato 8 febbraio 20.45)

LAZIO

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lazio ha comunicato i convocati per la sfida di stasera all'Hellas Verona: i biancocelesti devono rinunciare solo a Cataldi e Correa, entrambi assenti annunciati. Di seguito le scelte di Simone Inzaghi:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Bastos, Luiz Felipe, Lukaku, Radu, Vavro.

Centrocampisti: Andre Anderson, Djavan Anderson, Jony, Lazzari, Lucas Leiva Pezzini, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo.

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile.

Parma-Lazio (domenica 9 febbraio 18.00)

LECCE

Napoli-Lecce (domenica 9 fabbraio 15.00)

MILAN

Inter-Milan (domenica 9 febbraio 20.45)

NAPOLI

La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Ghoulam ha svolto prima parte della seduta in gruppo e successivamente lavoro personalizzato. Malcuit ha ripreso ad allenarsi sul campo seguendo una tabella personalizzata di recupero. Assente Manolas che ha avuto un permesso per la nascita della figlia.

Napoli-Lecce (domenica 9 fabbraio 15.00)

PARMA

Parma-Lazio (domenica 9 febbraio 18.00)

ROMA

Questa mattina alle ore 11 la Roma è tornata ad allenarsi al Fulvio Bernardini, continuando a preparare la sfida in programma venerdì contro il Bologna. Gli uomini di Paulo Fonseca, dopo una parte atletica con esercizi sulla velocità e sulla rapidità, hanno lavorato dal punto di vista tattico, con focus sui meccanismi difensivi. Buone notizie per il tecnico portoghese, visto che Henrikh Mkhitaryan è tornato in gruppo per tutta la durata dell'allenamento. Prosegue il lavoro individuale, invece, per Zappacosta, Zaniolo e Diawara.

Roma-Bologna (venerdì 7 febbraio 20.45)

SAMPDORIA

Secondo giorno di allenamenti per la squadra in vista dell’anticipo di sabato pomeriggio in casa del Torino. In mattinata, dopo i lavori individuali di prevenzione in palestra, sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco gruppo compatto nella prima fase della seduta - che ha riguardato anche Jakub Jankto e Fabio Quagliarella - caratterizzata da attivazione tecnico-atletica ed esercitazione tattica. Nella seconda fase, organizzata sullo sviluppo della fase offensiva con conclusioni verso la porta, non hanno invece partecipato i blucerchiati più impegnati nella gara con il Napoli. Sessione programmata specifica per Lorenzo Tonelli; iter di recupero agonistico sul campo per Fabio Depaoli; percorso riabilitativo post-intervento a Bologna per Alex Ferrari. Domani, giovedì, è in agenda una nuova seduta mattutina.

Torino-Sampdoria (sabato 8 febbraio 18.00)

SASSUOLO

SPAL-Sassuolo (domenica 9 febbraio 12.30)

SPAL

SPAL-Sassuolo (domenica 9 febbraio 12.30)

TORINO

Torino-Sampdoria (sabato 8 febbraio 18.00)

