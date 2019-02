Serie A, live dai campi - Roma, Schick out. Anche Karsdorp a parte

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

ATALANTA -

17.08 - Questi i convocati di Gasperini in vista della sfida di domani tra Torino e Atalanta:

PORTIERI: Berisha, Rossi, Gollini

DIFENSORI: Toloi, Masiello, Palomino, Reca, Gosens, Djimsiti, Castagne, Mancini, Hateboer, Ibanez

CENTROCAMPISTI: Freuler, Pessina, Kulusevski, Pasalic

ATTACCANTI: Ilicic, Zapata, Barrow

IN OTTICA TORINO - De Roon fuori per squalifica. Gomez non recupera.

BOLOGNA -

19.09 - Oggi al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole la squadra ha proseguito la preparazione in vista di Bologna-Juventus di domenica con una seduta di lavoro tecnico-tattica. Differenziato per Rodrigo Palacio, terapie per Federico Mattiello e Mattia Destro.

IN OTTICA JUVENTUS - Destro e Mattiello assenti per infortunio. Da valutare le condizioni di Palacio.

CAGLIARI -

13.55 - Paolo Faragò ha lavorato regolarmente con la squadra, parzialmente in gruppo Fabrizio Cacciatore. Lavoro personalizzato per Kiril Despodov, Filippo Romagna e Cyril Théréau. Terapie per Alberto Cerri.

IN OTTICA SAMPDORIA - Joao Pedro out per squalifica. Castro, Cerri, Klavan, Birsa non prenderanno parte alla partita per infortunio. In dubbio la presenza di Thereau, Romagna e Despodov.

CHIEVOVERONA -

19.25 - Penultimo allenamento della settimana per i gialloblù, che si sono ritrovati questa mattina a Veronello per preparare al meglio la sfida al Genoa. Questo il programma svolto: Attivazione ludica, lavori specifici per difensori, centrocampisti e attaccanti e lavori tattici.

IN OTTICA GENOA - Squalificati Giaccherini e Depaoli. Fuori Seculin, Tomovic e Frey. Da valutare Pellissier.

EMPOLI - Sfiderà il Milan a San Siro a partire dalle 20.30.

FIORENTINA

Il tecnico viola Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa facendo il punto sugli indisponibili: "Ho tutti i giocatori a disposizione tranne Mirallas e Pezzella che stanno continuando il loro percorso di recupero".

IN OTTICA INTER - Out Pezzella e Mirallas per infortunio.

FROSINONE -

18.28 - Allenamento pomeridiano per i giallazzurri che, sul campo della Città dello Sport, hanno svolto delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella campo ridotto. Ariaudo e Simic hanno lavorato a parte, terapie per Ghiglione mentre non ha preso parte alla seduta Paganini colpito dall’influenza.

IN OTTICA ROMA - Simic, Dionisi, Ariaudo e Ghiglione out per infortunio. Da valutare le condizioni di Paganini colpito da influenza.

GENOA -

13.58 - Allenamento di ante-vigilia per la squadra a due giorni dalla sfida con il Chievo Verona al Bentegodi. Gli esiti della sessione hanno certificato il rientro dei giocatori tenuti a riposo, a titolo cautelativo, durante l’amichevole con il Molassana Boero di metà settimana. Criscito, Sanabria e Zukanovic hanno completato il programma dei compagni senza accusare problemi.

IN OTTICA CHIEVOVERONA - Favilli, Hiljemark e Lapadula fuori per infortunio.

INTER - Dopo il successo contro il Rapid Vienna e la qualificazione agli ottavi di UEFA Europa League 2018/19 l'Inter si sono è ritrovata per iniziare la preparazione in vista del ritorno in campionato contro la Fiorentina. La seduta mattutina si è aperta con la squadra divisa in due gruppi: palestra e lavoro di scarico sul campo con corsa, andature e stretching per i giocatori impegnati nella serata di ieri. Per gli altri esercizi sulla rapidità con attrezzi a terra, possesso palla a tema e partitella a campo ridotto. Mauro Icardi, come riporta Sky Sport, ha svolto un'altra seduta di fisioterapia.

IN OTTICA FIORENTINA - Keita e Vrsaljko out per infortunio. Icardi ancora alle prese con il dolore al ginocchio e soprattutto con il caos legato alla fascia da capitano e alle vicende extra campo.

JUVENTUS -

15.48 - Prosegue la preparazione della Juventus in vista della partita di campionato di domenica pomeriggio (ore 15) al “Dall’Ara” contro il Bologna. Il gruppo si è ritrovato questa mattina, sotto il sole del JTC, e dopo una intensa fase atletica ha focalizzato l’attenzione sulla tecnica (in particolare combinazioni e conclusioni in porta) e sulla tattica.

IN OTTICA BOLOGNA - Emre Can out per squalifica. Assenti per infortunio sia Cuadrado che Khedira.

LAZIO -

19.20 - Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che, quest'oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00.

Iniziale riscaldamento atletico per la formazione biancoceleste che, al termine di un lavoro svolto su tre stazioni di lavoro diverse, ha svolto un'ampia fase tattica in vista del match di martedì prossimo con il Milan. Infine, l'allenamento di oggi si è concluso con la consueta partitella a campo ridotto.

MILAN - I rossoneri sfideranno questa sera alle ore 20.30 a San Siro l'Empoli per l'anticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A.

IN OTTICA EMPOLI - Squalificato Suso. Zapata, Bonaventura, Reina e Caldara fuori per infortunio.

NAPOLI -

13.59 - Dopo il successo contro lo Zurigo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Parma in programma domenica al Tardini alle ore 18 per la 25esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizio in Europa League hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione a secco ed esercizi di tecnica. Successivamente lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Mario Rui ha svolto la prima parte di allenamento con la squadra.

IN OTTICA PARMA - Insigne out per squalifica. Albiol fuori per infortunio. Difficile il recupero di Mario Rui.

PARMA -

18.49 - Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto un riscaldamento tecnico seguito da un’esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta.

Pierluigi Frattali ha lavorato con i compagni. Federico Dimarco ha svolto una parte del lavoro con i compagni. Allenamento personalizzato e terapie per Alessandro Bastoni, Fabio Ceravolo e Leo Stulac. Lavoro personalizzato, infine, per Matteo Scozzarella e Francisco Sierralta.

IN OTTICA NAPOLI - Assenti per infortunio Sierralta, Grassi, Scozzarella e Dimarco. In dubbio la presenza di Stulac, Bastoni e Ceravolo.

ROMA -

19.28 - Giornata di rifinitura in casa giallorossa alla vigilia della sfida di campionato contro il Frosinone di Marco Baroni. Gli uomini di Di Francesco sono scesi in campo al Fulvio Bernardini di Trigoria, intorno alle 17, dopo aver studiato l'avversario di turno in sala video. Il programma della seduta ha previsto un lavoro in palestra, per poi passare al terreno di gioco, dove i calciatori hanno svolto: torello, riscaldamento e lavoro tattico. Ancora lavoro individuale per Schick e Karsdorp.

19.45 - Questi i convocati di Di Francesco in vista della sfida di domani tra Frosinone e Roma:

PORTIERI: Olsen, Fuzato, Mirante

DIFENSORI: Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi, Perotti

ATTACCANTI: Dzeko, Kluivert, El Shaarawy

IN OTTICA FROSINONE - Schick sarà sicuramente assente per la sfida contro il Frosinone. Anche Karsdorp non ce la fa.

SAMPDORIA -

15..37 - Ancora sedute personalizzate e programmate, in campo e in palestra, per Gastón Ramírez e Lorenzo Tonelli. Prosegue invece il proprio percorso di recupero Edgar Barreto. In palestra si è rivisto anche Gianluca Caprari che, nell’iter post infortunio, sta alternando lavoro individuale a secco e in piscina.

IN OTTICA CAGLIARI - Linetty out per squalifica. Sicuramente assenti per infortunio sia Barreto che Caprari. Da valutare le condizioni di Ramirez e Tonelli.

SASSUOLO

18.46 - Allenamento pomeridiano per il Sassuolo Calcio che quest'oggi ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra ed esercitazioni specifiche per reparto. Lavoro differenziato per Domenico Berardi e Marlon.

IN OTTICA SPAL - Squalificato Berardi. Marlon e Sernicola fuori per infortunio.

SPAL -

19.29 - Allenamento mattutino per la squadra di Semplici:

IN OTTICA SASSUOLO -

TORINO -

Questi i convocati di Mazzarri in vista della sfida di domani tra Torino e Atalanta:

PORTIERI: Ichazo, Rosati, Sirigu

DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Ferigra, Izzo, Moretti, Nkoulou

CENTROCAMPISTI: Baselli, Berenguer, Lukic, Meité

ATTACCANTI: Belotti, Damascan, Falque, Milico, Zaza

IN OTTICA ATALANTA - Fuori Djidji per un problema al ginocchio. Squalificato Rincon.

UDINESE -

19.22 - Ritrovo fissato alle 9:30 della mattina per i bianconeri che, dopo una veloce colazione, si sono ritrovati in spogliatoio per una rapida video analisi. Alle 10:30 tutti in palestra per una prima fase di attivazione fisica, sempre sotto il controllo dei preparatori atletici. Lavoro indoor proseguito per una buona metà della formazione titolare, che approfitta del weekend privo di impegni di campionato per rifiatare. L’altra metà, capitanata da Rodrigo De Paul, si è spostata sul campo 4 del Bruschi per un lavoro tattico, lontano da occhi indiscreti, conclusosi con delle partite a tema.

Si avvicina al rientro in campo il lungodegente Emmanuel Badu, reduce da un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro, oggi impegnato in una seduta di lavoro aerobico proprio sul campo dove i compagni erano concentrati sulla tattica.