Serie A, live dai campi - Samp, test per Quagliarella e Ramirez

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

15.21 - Continua la preparazione al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della gara contro la Sampdoria, in programma a Genova domenica alle 15. Allenamento al mattino per Gomez e compagni. Toloi e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

BOLOGNA

14.55 -Mister Mihajlovic ha stabilito di accorpare le due sedute previste per oggi in un unico, lungo allenamento: la squadra ha svolto una prima parte di lavoro atletico, quindi una serie di esercitazioni tattiche e una partitella a campo ridotto. Tutto il gruppo si è allenato al completo.

CAGLIARI

15.30 - Allenamento mattutino quest'oggi per i rossoblù ad Asseminello. Dopo il riscaldamento, la squadra è stata impegnata in un lavoro tattico: sviluppi su entrate offensive ed esercitazioni sulla linea difensiva. Infine, partitella a 70 metri a ranghi contrapposti. Parzialmente con il gruppo Valter Birsa; ha lavorato precauzionalmente a parte Kiril Despodov. Personalizzato per Alberto Cerri e Ragnar Klavan. Domani mattina il Cagliari sosterrà un allenamento a porte aperte alla Sardegna Arena. La seduta avrà inizio alle ore 11.

CHIEVOVERONA

15.29 - Antivigilia di Chievo-Milan, che andrà in scena sabato sera alle 20.30 allo stadio Bentegodi, e penultimo allenamento dei gialloblù a Veronello prima del match. Questo il programma di lavoro svolto oggi: riscaldamento, torelli, palle inattive e partitella tattica. Domani la squadra si ritroverà a Veronello per svolgere la consueta rifinitura tecnica pre partita, che si svolgerà a porte chiuse alle ore 11.00​.

EMPOLI

FIORENTINA

15.00 - Proseguono gli allenamenti al Centro Sportivo “Davide Astori” in vista della sfida di domenica contro la Lazio: tanto lavoro diviso tra campo, palestra ed infine partitella a campo ridotto. A seguire la seduta di oggi anche l’allenatore del Benevento mister Cristian Bucchi insieme al suo staff con il DG viola Pantaleo Corvino.

FROSINONE

16.21 - Esercitazioni tecnico tattiche e partitelle a tema, questo il menù svolto dai giallazzurri nella seduta che si è appena conclusa a Ferentino. Nessun problema per Valzania che ha regolarmente lavorato con i compagni, differenziato per Ghiglione mentre Sammarco si è sottoposto a terapie. Domani alle 15:00 è in programma una nuova seduta di allenamento.

GENOA

16.15 - Al Centro Sportivo Gianluca Signorini lo staff ha diretto una seduta tattica dopo la riunione dell’anti-vigilia. La fase di attivazione muscolare è stata effettuata sul terreno sintetico. Sul campo in erba poi schemi, esercitazioni e una partitella a ranghi contrapposti. Al termine palle inattive e una lunga serie di calci di rigore che ha visto impegnata gran parte della squadra. Nessuna assenza per squalifica. Iter a parte per Favilli sulla via del rientro. Venerdì conferenza del mister alle ore 13, rifinitura e partenza sulla Freccia Rossoblù. Per il settore ospiti sono stati venduti oltre 400 biglietti. Il termine per l’acquisto scade venerdì alle ore 19.

INTER

L'Inter, alle 18.55, sfiderà l'Eintracht Francoforte nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Queste le probabili formazioni della sfida:

EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hinteregger, N'Dicka; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic. A disposizione: Ronnow, Falette, De Guzman, Willems, Stendera, Russ, Paciencia. Allenatore: Adolf Hutter.

INTER (4-3-3): Handanovic; Cédric, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Lautaro, Perisic. A disposizione: Padelli, Ranocchia, Miranda, D'Ambrosio, Schirò, Merola, Candreva. Allenatore: Luciano Spalletti.

17.45 - Queste le formazioni ufficiali di Eintracht Francoforte. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Matias Vecino e Borja Valero a sostegno di Marcelo Brozovic e il tridente con Matteo Politano, Lautaro Martinez e Ivan Perisic. Stefan de Vrij a fianco di Milan Skriniar in difesa. Per l'Eintracht, sarà Mijat Gacinovic il sostituto dell'infortunato Ante Rebic, a sostegno della coppia offensiva composta da Sebastian Haller e Luka Jovic.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Hinteregger, Hasebe, N'Dicka; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic.

A disposizione: Rønnow​​​​​​, Russ, Falette, Willems, De Guzman, Stendera, Paciencia.​

Allenatore: Hütter.

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Martinez, Perisic.

A disposizione: Padelli, Miranda, Ranocchia, Cedric, Schirò, Candreva, Merola.

Allenatore: Spalletti.

JUVENTUS

18.01 -Allenamento al mattino per la Juventus in vista della sfida di domani con l'Udinese. I bianconeri sono scesi in campo alla Continassa e si ritroveranno domani, alle 14, prima della sfida con i friualani visto che non ci sarà il ritiro pre-partita. Contro la squadra di Nicola ampio turnover: Chiellini e Bonucci riposeranno e anche CR7 potrebbe partire dalla panchina. Poi c'è da capire come stanno Dybala e Mandzukic e la sensazione è che solo uno dei due giocherà contro l'Udinese (Tuttojuve.com).

LAZIO

17.28 - Dopo la netta vittoria nel derby di sabato (3-0) c'è statacosì tanta euforia nell'ambiente Lazio da spingere la società ad aprire le porte di Formello ai tifosi. Dalle 15.00 in 4mila hanno assistito all'amichevole in famiglia contro la Primavera (finita 7-0). Gara a senso unico indirizzata fin da subito da Pedro Neto. Il giovane portoghese, in acrobazia col tacco, mette prima in rete un cross dalla sinistra di Radu e poi fulmina il portiere avversario con un destro rasoterra sul primo palo. Marusic, Immobile, Marusic, Caicedo e un doppio Correa fissano poi il punteggio sul 7-0 finale.

MILAN

15.35 - La sessione di allenamento si è svolta interamente all'interno della palestra, dove i rossoneri si sono divisi tra esercizi di scarico ed esercizi di potenziamento muscolare per gli arti superiori e inferiori, sia utilizzando dei macchinari che a corpo libero. Anche i portieri sono sempre rimasti in palestra insieme al resto dei compagni.

NAPOLI

Napoli in campo questa sera per la l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Queste le probabili formazioni della sfida:

NAPOLI (4-4-2) Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik. Allenatore: Carlo Ancelotti

SALISBURGO (4-3-1-2) Walke; Lainer, Onguene, Ramalho, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Schlager; Wolf; Minamino, Dabbur. Allenatore: Marco Rose

PARMA

19.06 - Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto un riscaldamento tecnico seguito da un’esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta. Fabio Ceravolo e Matteo Scozzarella hanno lavorato con i compagni. Lavoro personalizzato per Antonino Barillà e Leo Stulac. Domani, venerdì 8 marzo, per i crociati è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse. Al termine dell’allenamento, alle 14:15, Mister Roberto D’Aversa parlerà in conferenza stampa al Centro Sportivo di Collecchio.

ROMA

16.13 -

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la Roma torna subito ad allenarsi in vista della gara di campionato contro l'Empoli, in programma lunedì alle 20:30 allo stadio Olimpico. La squadra è divisa in due gruppi come di consueto dopo una gara, chi non ha giocato svolge un normale allenamento in campo. Lavoro individuale in campo per Ünder e Pastore.

SAMPDORIA

17.57 - Quarto allenamento settimanale per la Sampdoria in vista della sfida casalinga con l’Atalanta. Il gruppo, dopo la riunione tecnica e il riscaldamento, ha svolto sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco una serie di esercitazioni tecnico-tattiche alle quali hanno partecipato anche otto ragazzi dell’Academy: Goncalo Cabral, Alessandro Donato, Simone Giordano, Leonardo Pedicillo, Simone Trimboli, Matteo Raspa, Roberts Veips e Jamie Yayi Mpie. Recuperi. Fabio Quagliarella e Gastón Ramírez sono stati sottoposti a test tecnico-atletici sul campo finalizzati al rientro in gruppo. Lorenzo Tonelli ha svolto un programma individuale in palestra mentre Edgar Barreto e Gianluca Caprari hanno proseguito i rispettivi percorsi di recupero agonistico. Domani, venerdì, è in agenda una sola sessione di lavoro mattutina.

SASSUOLO

19.02 - Prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio in vista del match contro il Napoli. Questo pomeriggio i neroverdi si sono allenati sul campo del Mapei Stadium dove hanno svolto riscaldamento, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra, partitella a campo ridotto ed esercitazioni offensive con conclusioni in porta. Lavoro differenziato per Marlon, Federico Peluso e Stefano Sensi.

SPAL

TORINO

16.23 - Allenamento tecnico-tattico per il Torino al Filadelfia, in vista della trasferta di domenica a Frosinone. Dopo alcune esercitazioni a tema Walter Mazzarri ha diretto una partita a ranghi misti. Lavoro personalizzato per Ola Aina. Il programma di domani prevede una sessione pomeridiana, al Filadelfia.

UDINESE

15.45 - Udinese in campo questa mattina per la consueta rifinitura pre-partita. Domani sera l'anticipo di campionato contro la Juventus all'Allianz Stadium.Torna Fofana che prende il posto dello squalificato Mandragora, seconda partita aggregato ai "grandi" per il Primavera Bocic: queste le scelte di Mister Nicola per Juventus - Udinese.

I CONVOCATI

PORTIERI

Musso, Nicolas, Perisan

DIFENSORI

De Maio, Ekong, Nuytinck, Opoku, Stryger, Ter Avest, Wilmot, Zeegelaar

CENTROCAMPISTI

De Paul, Fofana, Ingelsson, Micin, Sandro

ATTACCANTI

Bocic, Lasagna, Okaka, Pussetto