Serie A, live dai campi - Sampdoria, Maroni prova recupero agonistico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

L'Atalanta è in partenza in questi minuti per Zagabria, dove domani esordirà in Champions League contro la Dinamo. C’è Muriel, anche se non al 100%, ma probabilmente il tecnico Gasperini confermerà Zapata nell'undici iniziale. Per quanto riguarda il resto della formazione, Castagne è in ballottaggio con Hateboer, con quest’ultimo favorito. Alle 18:30 allenamento ufficiale che sarà più una sgambata visto che la squadra si è allenata stamattina a Zingonia.

Prossima partita Dinamo Zagabria-Atalanta: Gollini; Toloi, Djimsiti (Kjaer), Masiello; Hateboer (Castagne), De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

BOLOGNA

La ripresa degli allenamenti verso la partita con la Roma è prevista per domani alle 15 con una seduta di lavoro a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli.

Prossima partita Bologna-Roma: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio

BRESCIA

Prossima partita Udinese-Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Romulo; Ayé, Donnarumma.

CAGLIARI

Prossima gara Cagliari-Genoa: Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini (Lykogiannis); Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran

FIORENTINA



Prossima gara Atalanta-Fiorentina. Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Ribery, Chiesa.

GENOA

Ripresa parziale al ‘Signorini’, si è svolta in mattinata la seconda seduta settimanale davanti ai dirigenti. Benedetta abbondanza. Infermeria vuota. Campi pieni come non si vedeva da un pezzo. Tra attrezzi del mestiere e porticine, disposti in un perimetro limitato, la prima parte è ruotata su una sfilza di addestramenti tecnici. Dai e vai. Parti e prendi. Poi i preparatori hanno puntato su corse e ripetute. Le bottigliette di acqua Dolomia, la fonte ufficiale, hanno alleviato la calura nelle pause. In seguito i tecnici hanno orientato il lavoro sulla fase di possesso e un mini torneo. Mercoledì sarà già il giorno della tattica.

Prossima gara Cagliari-Genoa: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Barreca; Lerager; Kouamé, Pinamonti.

HELLAS VERONA

Proseguono gli allenamenti dei gialloblù in vista della partita contro la Juventus di sabato prossimo. Nella seduta odierna la squadra ha effettuato un riscaldamento tecnico iniziale, seguito da un'esercitazione tecnica con conclusioni in porta. Infine, esercitazioni basate sul possesso palla e lavoro aerobico.

Prossima gara Juventus-Hellas Verona. Silvestri; Rahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic: Verre, Zaccagni; Di Carmine.

INTER

Stasera in campo contro lo Slavia Praga.

JUVENTUS

Buone notizie per Sarri in vista della sfida di domani contro l'Atletico Madrid con il recupero di Danilo e Pjanic dopo lo stop contro la Fiorentina. Non ce la fa invece Douglas Costa, che dunque non recupera come ampiamente previsto e non sarà della partita. Ecco nel dettaglio la lista dei convocati bianconeri per la prima sfida di Champions League:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.

Prossima gara Atletico Madrid-Juventus:

LAZIO

La rosa ha inizialmente effettuato un riscaldamento aerobico e tecnico a quattro stazioni per poi dedicarsi ad’esercitazione sul possesso palla. Successivamente è andata in scena un’ampia fase tattica in vista della gara di giovedì in casa della Cluj. Nel finale, cross e tiri in porta per i calciatori che non hanno giocato domenica contro la SPAL.

Prossima gara Cluj-Lazio: Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Leiva, Milinkovic, Jony; Correa, Caicedo.

LECCE

Prossima gara Lecce-Napoli: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, Farias.

MILAN

Ripresa delle attività a Milanello, questa mattina, dopo il giorno di riposo concesso da Mister Giampaolo al termine della vittoria di Verona. Primo allenamento in ottica Derby, al quale hanno assistito anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Allenamento differenziato (defaticante) per i giocatori impiegati al Bentegodi, che hanno svolto lavoro aerobico sul campo prima di rientrare in palestra dove, per concludere, hanno effettuato degli esercizi usando gli attrezzi. In campo gli altri componenti della rosa, che dopo una fase dedicata all'attivazione muscolare hanno eseguito alcuni esercizi tecnici con l'ausilio delle sagome. Poi il gruppo ha iniziato delle partitelle a tema su campo ridotto; consueta partitella libera, infine, prima di rientrare negli spogliatoi.

Prossima gara Milan-Inter: Donnarumma; Conti, Musacchio. Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Paqueta; Piatek.

NAPOLI

Stasera in campo contro il Liverpool.

PARMA

Oggi pomeriggio, a Collecchio, c'è stata la ripresa degli allenamenti per il Parma, che ha così iniziato a preparare il prossimo match di campionato contro la Lazio. La squadra, guidata dal tecnico Roberto D'Aversa ha introdotto la seduta con dei lavori di prevezione e attivazione, seguiti da tecnica applicata e lavoro aerobico. L'allenamento è poi continuato con giochi di posizione, concludendosi con una partita su perimetro del campo ridotto.

Prossima gara Lazio-Parma: Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo (Pezzella); Hernani (Kucka), Brugman, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski.

ROMA

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina per preparare l'esordio in Europa League contro l'Istanbul Basaksehir, in programma giovedì alle 21:00.

La squadra ha lavorato inizialmente in sala video, per poi svolgere attivazione muscolare, torello diviso in due gruppi e una parte tattica. L'allenamento è terminato con una partitella a campo ridotto. Lavoro individuale in campo per Zappacosta e Smalling. Cetin è rimasto a casa per sindrome influenzale mentre Perotti e Ünder hanno svolto terapie e palestra.

Prossima gara Roma-Istanbul Başakşehir: Pau Lopez (Mirante); Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (Kalinic).

SAMPDORIA

La Sampdoria è tornata al lavoro al “Mugnaini” di Bogliasco. Lo ha fatto a due velocità, in due differenti gruppi, come di consueto per la prima seduta post-partita: da una parte i maggiormente impiegati al “San Paolo” contro il Napoli e allenamento completo per tutti gli altri disponibili, compreso Jakub Jankto. Primo test, in parte con il gruppo, per Gonzalo Maroni alle prese con il percorso di recupero agonistico. Domani, mercoledì, è in agenda una doppia sessione di lavoro.

Prossima gara Sampdoria-Torino: Audero; Murillo, Ferrari, Regini; Bereszynski, Ekdal, Linetty, Murru; Rigoni; Caprari (Gabbiadini), Quagliarella.

SASSUOLO

Il Sassuolo ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti per preparare il lunch match di domenica contro la Spal. Sul campo del Mapei Football Center la squadra ha svolto riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo, esercitazioni tecnico tattiche e lavoro metabolico a secco.

Prossima gara Sassuolo-SPAL. Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga

SPAL

Reduce dalla vittoria sulla Lazio di Simone Inzaghi, la SPAL è tornata ad allenarsi al centro sportivo di via Copparo. Nella prima e unica giornata di lavoro a porte aperte infatti, davanti ai propri tifosi e agli occhi di mister Leonardo Semplici, i biancazzurri hanno svolto una prima parte di seduta con esercizi atletici, per poi dedicarsi alla consueta partitella undici contro undici. Attività regolare per tutto il gruppo, a eccezione di Salamon - che non rientra nelle gerarchie del mister fiorentino - e Felipe, che ha preferito smaltire le fatiche del match giocato contro i biancocelesti con un programma differenziato.

Prossima gara Sassuolo-SPAL: Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Kurtic, Missiroli, Murgia, Sala; Petagna, Di Francesco.

TORINO

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia. Sessione defaticante e lavoro di scarico per i calciatori reduci dalla partita di ieri sera contro il Lecce, seduta tecnico-tattica per tutti gli altri elementi attualmente a disposizione di Walter Mazzarri. Come già annunciato Nicolas Nkoulou è tornato ad allenarsi in gruppo; test fisici per Vittorio Parigini, in previsione del suo rientro, mentre Cristian Ansaldi ha proseguito il suo programma personalizzato.

Prossima gara Sampdoria-Torino: Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Meite, Rincon, Aina; Baselli, Berenguer; Belotti.

UDINESE

La settimana di lavoro in vista del Brescia si apre con una grande notizia in casa Udinese: il ritorno in gruppo di Stefano Okaka, L'attaccante umbro, dopo 10 giorni intensissimi di lavoro individuale per rimettersi al pari con i compagni, si è regolarmente riunito al gruppo. Questa mattina, infatti, ha svolto l'intera seduta di allenamento spingendo forte sull'acceleratore anche nei lavori più probanti dal punto di vista atletico. Questa mattina allenamento molto inteso per i bianconeri che, dopo le consuete fasi di attivazione e corsa, hanno iniziato il lavoro con la palla, prima con dei torelli a due tocchi e poi con esercitazioni sul possesso palla a campo ridotto. Archiviata questa fase, il gruppo è stato diviso in tre tronconi, due squadre da 6 si sono affrontate in una partitella a tema ed un terzo drappello ha svolto un duro lavoro atletico con scatti e navette, con tutti i giocatori che hanno completato, a rotazione, entrambi i lavori per poi concludere la seduta con una partita 11 contro 11 a campo ridotto.

Prossima gara Udinese-Brescia. Musso; Becao, De Maio, Opoku; Stryger Larsen, Jajalo, Walace, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.