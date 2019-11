Serie A, live dai campi - Sampdoria, tanti Primavera rinforzano la rosa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA

Sampdoria-Atalanta (domenica 10 novembre 15.00)

Squalificati: Ilicic (2)

Probabile formazione (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel.

BOLOGNA

Questo l’elenco dei convocati del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, per la sfida di domani sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Sono assenti Soriano e Santander, oltre a Dijks, Tomiyasu e Destro.

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Bani, Corbo, Danilo, Denswil, Krejci, Mbaye, Paz.

Centrocampisti: Dzemaili, Medel, Poli, Schouten, Svanberg.

Attaccanti: Cangiano, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen.

Sassuolo-Bologna (venerdì 8 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1):Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

BRESCIA

Brescia-Torino (sabato 9 novembre 15.00)

Squalificati: Matri

Probabile formazione (4-3-3): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Spalek; Donnarumma, Balotelli, Romula.

CAGLIARI

La seduta odierna ha preso avvio con una serie di esercizi di tecnica a coppie. A seguire i rossoblù si sono dedicati alla tattica: sviluppi offensivi di squadra e situazionali. In chiusura, partita sui 70 metri. Personalizzato per Valter Birsa e Luca Ceppitelli. Domani mattina si replica con una nuova sessione di allenamento.

Cagliari-Fiorentina (domenica 10 novembre 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Oliva, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

FIORENTINA

Cagliari-Fiorentina (domenica 10 novembre 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Vlahovic, Sottil.

GENOA

Tutti in fila per affilare mira e artigli. A un giorno dalla partenza per Napoli e l’anticipo di sabato, la squadra è tornata al ‘Signorini’, risparmiato dalle trombe d’aria materializzatesi altrove. L’allenamento di matrice tattica, dopo l’attivazione con i ‘torelli’, si è sviluppato sull’asse degli addestramenti in fase di non possesso e serie di conclusioni in porta con il gruppo suddiviso in due metà campo. Schemi e partitelle hanno completato il programma stilato da Thiago Motta e dallo staff. Romero è rientrato in gruppo.

Napoli-Genoa (sabato 9 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Kouamé, Pandev, Agudelo; Pinamonti.

HELLAS VERONA

Inter-Hellas Verona (sabato 9 novembre 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.

INTER

Inter-Hellas Verona (sabato 9 novembre 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

JUVENTUS

Juventus-Milan (domenica 10 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala.

LECCE

Lazio-Lecce (domenica 10 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu, Babacar, Falco.

MILAN

Juventus-Milan (domenica 10 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

LAZIO

In campo stasera nella sfida al Celtic Glasgow.

Lazio-Lecce (domenica 10 novembre 15.00)

Squalificati:

NAPOLI

Napoli-Genoa (sabato 9 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabian, Insigne; Mertens, Milik.

PARMA

Parma-Roma (domenica 10 novembre 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Kulusevski, Sprocati.

ROMA

In campo stasera per la sfida al Borussia Moenchengladbach.

Parma-Roma (domenica 10 novembre 18.00)

Squalificati: Cetin

SAMPDORIA

Lo staff ha suddiviso l’allenamento in tre parti: inizialmente la squadra si è ritrovata in sala video per poi trasferirsi sul campo 2 del “Mugnaini” per attivazione atletica, esercitazione tecnica e partita finalizzata allo sviluppo del possesso palla. Per la terza fase, una partita a tema su campo largo, sono stati esentati i calciatori maggiormente impiegati a Ferrara e il gruppo è stato completato da Lorenzo Avogadri, Felice D’Amico, Simone Giordano, Tommaso Maggioni, Marco Pompetti e Simone Trimboli. Il tutto mentre Andrea Seculin sta completando il recupero agonistico lavorando già con il preparatore dei portieri Fabrizio Lorieri.

Sampdoria-Atalanta (domenica 10 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Rigoni.

SASSUOLO

Sassuolo-Bologna (venerdì 8 novembre 20.45)

Squalificati: Obiang

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Defrel, Caputo, Berardi.

SPAL

Udinese-SPAL (domenica 10 novembre 15.00)

Squalificati: Igor

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Reca; Paloschi, Floccari.

TORINO

Allenamento mattutino per il Torino, in vista della partita di sabato pomeriggio a Brescia. Dopo il riscaldamento Walter Mazzarri ha diretto una sessione tecnica, con esercitazioni che hanno coinvolto tutti gli elementi attualmente a disposizione, a parte gli infortunati Baselli, Bonifazi e Falque.

Brescia-Torino (sabato 9 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.

UDINESE