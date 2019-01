Serie A, live dai campi - Stop Mandzukic. Frattura al piede per Nzonzi

Squadre al lavoro, in vista della Coppa Italia e della ripresa del campionato di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

15.30 - Allenamento al mattino per Gomez e compagni in vista della gara di coppa Italia contro il Cagliari, in programma alla Sardegna Arena lunedì alle 17,30. Mister Gian Piero Gasperini, al centro Bortolotti di Zingonia, ha diretto una seduta sul campo principale. Il programma di lavoro prevedeva lavoro con la palla e partitelle. Berisha è rimasto ai box (sindrome gastrointestinale) , De Roon ha svolto solo parte del lavoro col gruppo e Varnier ha proseguito con il programma personalizzato. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

BOLOGNA

14.16 - A due giorni dal match di Coppa, a Casteldebole continua la preparazione con una seduta tattica e una partitella a metà campo. Si sono allenati a parte, oltre a Federico Santander e Adam Nagy, anche Erick Pulgar per via di una lombalgia, Blerim Dzemaili per un affaticamento al polpaccio destro e Nehuen Paz per un affaticamento ai flessori della coscia destra.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

EMPOLI

FIORENTINA

15.21 - Questa mattina risveglio muscolare a Malta per la Fiorentina, che conclude così il ritiro invernale, dopo il triangolare di ieri. Nel pomeriggio la squadra rientrerà a Firenze. Domani ci sarà la presentazione alla stampa di Luis Muriel, il biglietto da visita intanto è stata la tripletta nel torneo Visit Malta.

FROSINONE

16.21 - Seduta di allenamento al ‘Benito Stirpe’ per i giallazzurri, che continuano a lavorare in vista della ripresa del campionato prevista per domenica 20 gennaio contro l’Atalanta. I ragazzi di mister Baroni dopo il consueto riscaldamento hanno svolto lavoro tecnico – tattico. Assente Vloet. Domani alle 11:00 alla ‘Città dello Sport’ nuova seduta di allenamento.

GENOA

INTER

JUVENTUS

16.02 - Tra due giorni si torna in campo. Sul campo di gara almeno, perché su quello di allenamento la Juventus lavora già da martedì, in vista dell'esordio stagionale in Coppa Italia che sabato sera la vedrà in trasferta a Bologna. Questa mattina i bianconeri si sono dedicati a esercizi di tecnica e alla tattica da replicare allo stadio Dall'Ara. Durante la seduta Mario Mandzukic ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra la cui entità dovrà essere valutata.

LAZIO

MILAN

NAPOLI

PARMA

ROMA

16.12 - Steven Nzonzi si è fratturato la quarta falange del piede sinistro durante l'allenamento di oggi. Problemi dunque per Eusebio Di Francesco che dovrà fare a meno del centrocampista nel match di Coppa Italia contro l'Entella. Il tecnico giallorosso proverà a recuperarlo per la ripresa del campionato, nella sfida contro il Torino all'Olimpico.

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE