Serie A, live dai campi - Stop per Sau e Perotti. Udinese, test con 12 gol

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista della gara contro il Frosinone, in programma allo stadio Stirpe domenica alle 12,30. Mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta al centro Bortolotti di Zingonia. Il programma di lavoro prevedeva una sessione di esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. All'allenamento non ha preso parte Varnier, che ha proseguito con il lavoro di recupero.

BOLOGNA

Continua la preparazione dei rossoblù verso Ferrara con una doppia seduta a Casteldebole: gruppo diviso in due al mattino fra palestra e lavoro tattico sul campo, esercitazioni e partitella nel pomeriggio, con Adam Nagy e Godfred Donsah rientrati regolarmente con i compagni e Blerim Dzemaili che si è allenato a parte.

CAGLIARI

I rossoblù sono scesi in campo questo pomeriggio ad Asseminello per una nuova seduta di allenamento, in preparazione alla partita di domenica alla Sardegna Arena contro l’Empoli. La seduta è iniziata con le esercitazioni in palestra, personalizzate in base al minutaggio accumulato. Quindi, tutti in campo per la messa in moto, cui ha fatto seguito l’attivazione tecnica. Infine, prove di sviluppi offensivi contro la Primavera e partita a metà campo.

Sono tornati in gruppo Leonardo Pavoletti e Fabio Pisacane. Lavoro personalizzato per Alberto Cerri e Ragnar Klavan. Terapie per Marco Sau, a causa di un fastidio al tendine popliteo della gamba destra dovuto a una leggera distorsione al ginocchio, rimediata in allenamento.

CHIEVOVERONA

Prosegue la marcia di avvicinamento al match di lunedì 21 gennaio alle ore 20.30 contro la capolista Juventus. Nella doppia seduta odierna il gruppo ha svolto lavori di forza e lavori tattici alternati, divisi in due gruppi, al mattino. Nel pomeriggio, invece, a seguito di un’attivazione fisica è stato effettuato un lavoro a tre situazioni: 4vs4, 2vs2 e 1vs1, per poi terminare la seduta con una partitella. Il mister dei gialloblù Domenico Di Carlo ha fissato per domani, giovedì 17 gennaio, una seduta pomeridiana con inizio alle ore 14.30.

EMPOLI

Doppia seduta in casa Empoli, di cui un allenamento svolto a porte chiuse.

#CagliariEmpoli si avvicina: oggi doppia seduta per gli azzurri al Castellani; domani e venerdì allenamento al Centro Tecnico Federale di Coverciano

FIORENTINA

Anche oggi s'è allenata la squadra di Stefano Pioli. Nel prossimo turno, la Fiorentina affronterà la Sampdoria.

FROSINONE

Allenamento terminato per i giallazzurri che questa mattina hanno lavorato a Ferentino. La squadra di mister Baroni ha svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Ariaudo ha svolto una seduta di scarico, terapie per Bardi e Zampano. Quest’ultimo si è sottoposto in mattinata agli esami strumentali che hanno evidenziato una lieve distrazione sul muscolo gracile della coscia destra. Domani alle 11:30 si torna in campo per una nuova seduta di allenamento.

GENOA

Il ritiro a San Pedro del Pinatar ormai è alle spalle. Il Genoa è tornato ad allenarsi questo pomeriggio al “Signorini” di Pegli per preparare la sfida di campionato di lunedì prossimo, all’orario infelice delle 15, contro il Milan. Dopo i classici esercizi di riscaldamento, mister Prandelli ha torchiato i suoi ragazzi con esercizi tecnico-tattici finalizzati alla conclusione in porta. Al termine invece spazio per una partitella undici contro undici a campo ridotto con le due squadre, sia quella con la pettorina sia quella senza, schierate secondo il 4-4-2.

La sgambata è terminata 4-2 per i rossi con Favilli in grande spolvero. Gol e palo per il giovane attaccante ex Juve che con Pandev - a segno anche lui - si giocherà una maglia da titolare al fianco di Kouamé contro il team di Gattuso, vista la squalifica di Piatek. A proposito, il centravanti polacco si è regolarmente allenato insieme al gruppo e ha pure gonfiato la rete nel corso della partitella finale. Sono rientrati regolarmente in gruppo anche Mazzitelli e Gunter che non avevano preso parte al ritiro spagnolo per recuperare dai rispettivi infortuni.a.

INTER

L'attaccante nerazzurro Keita Balde si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio muscolare accusato in allenamento. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra.

La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana.

JUVENTUS

Questa la formazione scelta da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, per affrontare il Milan nella gara che assegnerà la Supercoppa Italiana: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LAZIO

Doppia seduta di allenamento in programma oggi all'interno del Centro Sportivo di Formello: alle ore 10:00 i giocatori biancocelesti si sono ritrovati sul campo Fersini per la prima seduta di giornata. Ad aprire il lavoro sul campo sono stati i calciatori che compongono il pacchetto arretrato, i quali hanno effettuato un iniziale lavoro di riscaldamento mediante torelli divisi in due gruppi. Successivamente, i difensori si sono dedicati ad un’ampia fase tattica.

Contemporaneamente, il resto degli elementi che compongono la rosa guidata da mister Simone Inzaghi si sono affacciati sul campo per svolgere alcune esercitazioni atletiche incentrate sulla forza che hanno dato seguito ad un’iniziale messa in moto all’interno dell’area tecnica.

MILAN

Questa la formazione scelta da Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, per la sfida contro la Juventus che assegnerà la Supercoppa Italiana: Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Cutrone, Calhanoglu.

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli a Castelvoturno. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio posticipo della 20esima giornata di ritorno in programma domenica al San Paolo. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio.

Di seguito lavoro tecnico tattico. Successivamente sfide uno contro uno attaccanti-difensori. Chiusura con il gruppo diviso in 4 squadre da 6 che hanno disputato una serie di partitine a campo ridotto. Mertens ha svolto tutta la seduta tranne la partitina finale. Differenziato per Hamsik.

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. L’allenamento è proseguito con un’esercitazione tecnico-tattica, un lavoro tattico ed è stato concluso da una partita su porzione ridotta del campo.

Juraj Kucka e Matteo Scozzarella hanno lavorato parzialmente con i compagni. Lavoro personalizzato e terapie per Luca Rigoni.

ROMA

L'attaccante della Roma Diego Perotti oggi ha svolto esami che hanno evidenziato postumi distrattivi al polpaccio sinistro. L'ala argentina, riporta 'Vocegiallorossa.it', sicuramente out per le prossime due partite di campionato contro Torino e Atalanta.

La squadra è tornata al lavoro questa mattina per continuare la preparazione in vista del match di sabato pomeriggio contro il Torino. Sessione atletica per chi ha giocato contro la Virtus Entella, esercitazioni tattiche per gli altri. Pastore e Kluivert effettuano un lavoro personalizzato per la gestione fisica, individuale in campo per De Rossi e Nzonzi. Terapie per Mirante, Perotti e Jesus, mentre Florenzi era assente per un'influenza. (Vocegiallorossa.it).

SAMPDORIA

Giornata a tutto campo per la Sampdoria, impegnata nel tradizionale doppio allenamento del mercoledì, intervallato dal pranzo alla Residenza Academy. In mattinata seduta a reparti preceduta da lavoro specifico di forza in palestra. Nel pomeriggio, sul campo 1, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema in chiave-Fiorentina. Alcuni blucerchiati – Edgar Barreto, Omar Colley, Albin Ekdal e Riccardo Saponara – hanno alternato sessioni programmate in piscina e con il gruppo. Terapie e fisioterapia per Karol Linetty. Domani, giovedì, pomeridiano.

SASSUOLO

Allenamento pomeridiano quest'oggi per il Sassuolo Calcio che sul campo di Ca'Marta ha svolto riscaldamento, lavoro di forza, trasformazione sul campo, esercitazioni tecnico tattiche, giochi di posizione, lavoro specifico per reparto e partitella finale su campo ridotto. Lavoro differenziato per Federico Di Francesco, Marlon, Jens Odgaard e Leonardo Sernicola.

SPAL

Doppia seduta a porte chiuse per la squadra di Semplici. La SPAL quest'oggi s'è allenata sia alle 11.00 che alle 15.00

TORINO

Allenamento tecnico-tattico per il Torino al Filadelfia, sul campo principale, in vista della trasferta di sabato all’Olimpico contro la Roma. Lavoro personalizzato per Moretti, terapie per Baselli: da valutare anche le condizioni di Lukic, per un risentimento muscolare alla coscia destra. Il programma di domani prevede una sessione di lavoro pomeridiana.

UDINESE

E' finita in goleada l'amichevole infrasettimanale con la Pro Fagagna, formazione che milita nel campionato di Promozione: 12 gol, tanti dribbling ma soprattutto molte indicazioni per proseguire il lavoro in vista di Udinese-Parma.

L'amichevole è finita 12-1, queste le due formazioni schierate da Nicola

Primo tempo - Musso, Stryger, Coulibaly, Opoku, Nuytinck, Lasagna, Balic, D'Alessandro, Okaka, De Paul, Ekong.

Secondo tempo - Nicolas, Ter Avest, Pontisso, Mazzolo ( 34 st Renzi), Micin, Fofana (15 st Ingelsson), Iniguez, Mandragora, Zeegelaar, Pussetto, Machis.

Marcatori - Lasagna (26' p.t.), Ostolidi (30' p.t.), Okaka (33' p.t.), De Paul (37' p.t.), Lasagna (38' p.t.), Okaka (40' p.t.), Pussetto (12' s.t.), Pontisso (19' s.t.), Zeegelaar (23' s.t.), Pussetto (37' s.t.), Zeegelaar (39' s.t.), Machis (40' s.t.), Renzi (43' s.t.).