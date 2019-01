Serie A, live dai campi - Tegola Caprari per la Samp. Roma, torna De Rossi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ATALANTA

16.54 - Mister Gian Piero Gasperini, in vista della gara contro la Roma, in programma allo stadio di Bergamo domenica alle 15, ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Dopo una sessione di esercizi in palestra, la squadra si è spostata sul campo principale della sede nerazzurra: lavoro con la palla e partitelle finali. Freuler e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

BOLOGNA

17.14 - Con le due sedute di oggi è proseguita a Casteldebole la preparazione verso la partita con il Frosinone: al mattino la squadra ha lavorato a gruppi fra palestra e campo, nel pomeriggio ha svolto un lavoro tecnico-tattico con partitella conclusiva a metà campo. Blerim Dzemaili si è allenato a parte. I rossoblù continueranno gli allenamenti nella giornata di domani con una seduta a porte chiuse.

CAGLIARI

17.01 - Il calciatore Ragnar Klavan si è sottoposto questa mattina presso l’ospedale “Santa Maria” di Porto a intervento chirurgico per tendinopatia achillea sinistra. L’operazione, eseguita dal Prof. Cornelis van Dijk per via endoscopica mini invasiva, è perfettamente riuscita. Il difensore inizierà nei prossimi giorni la rieducazione, tempi di recupero da valutare.

17.40 - Mattinata di lavoro per il Cagliari al Centro sportivo di Assemini dove continua la preparazione per la gara di sabato contro il Sassuolo. Tutta in campo la sessione di allenamento di oggi: la squadra ha svolta una prima fase di attivazione e poi esercizi di agilità con palla. Quindi la parte tattica con esercitazioni a reparto dedicate alla fase difensiva. L’allenamento si è concluso con una partita a campo ridotto con sponde. Lavoro personalizzato per Marco Andreolli, Alberto Cerri e Marco Sau. Out Ragnar Klavan che si è sottoposto questa mattina a intervento chirurgico per tendinopatia achillea. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.

CHIEVO VERONA

17.50 - Prosegue la preparazione dei gialloblù in vista della sfida contro la Fiorentina in programma domenica 27 gennaio alle ore 12.30 al Bentegodi. Il programma di oggi è iniziato con un riscaldamento seguito da un’esercitazione di possessi palla tattici. La squadra è stata successivamente suddivisa in due gruppi: lavoro fisico per chi è sceso in campo lunedì, mentre partitine per chi non ha giocato. Il mister dei gialloblù Domenico Di Carlo ha fissato per domani una seduta pomeridiana con inizio alle ore 14.30.

EMPOLI

19.59 - Azzurri in campo quest’oggi - riporta pianetaempoli.it - nel secondo giorno della settimana lavorativa che porta alla sfida di lunedì prossimo contro il Genoa. Da capire ancora bene quello che potrebbe essere il modulo di partenza, la sensazione è che si possa però rivedere quel 3-5-1-1 che ha dato il via alla gara di Cagliari con Zajc vicino a Caputo. Questo perché - si legge - La Gumina è ai box e sarà sicuro assente contro i grifoni. A forte rischio anche Maietta e Capezzi che anche oggi non si sono allenati con il gruppo, oggi era assente anche Traorè ma per il giovane ivoriano si tratta di influenza e nei prossimi giorni sarà regolarmente in gruppo.

FIORENTINA

FROSINONE

19.50 - Doppia seduta per i giallazzurri che oggi hanno ripreso la preparazione in vista della trasferta di domenica sul campo del Bologna. A Ferentino la squadra ha svolto lavoro in palestra, una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Daniel Ciofani è tornato in gruppo, differenziato per Bardi, Ariaudo e Zampano. Non ha invece preso parte alla seduta Brighenti, il difensore si è sottoposto in mattinata agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare alla coscia destra. Domani alle 11:30 si torna in campo alla Città dello Sport.

GENOA

18.10 - Una coltre di neve, pochi centimetri, caduta sul terreno del ‘Signorini’ ha accolto la ripresa dei lavori per Genoa, in occasione del primo allenamento settimanale verso il posticipo di lunedì a Empoli. Per la squadra rossoblù, integrata dalla presenza di tre giovani della Primavera (Candela, Cleonise e Rovella), dopo una riunione in sala video tanto lavoro atletico con i preparatori, proprio in considerazione delle condizioni meteorologiche. I lavori sono stati concentrati all’aperto, con una prima parte di carattere tecnica seguita da una fitta serie di corse, ripetute e accelerazioni. Programma specifico per i portieri con i preparatori Scarpi e Raggio Garibaldi. Nessun rientro in gruppo e ore intense sul mercato, per la definizione di una trattativa in entrata. Giovedì il team trascorrerà tutta la giornata a Villa Rostan. Colazione, allenamento, pranzo, allenamento.

INTER

JUVENTUS

19.36 - Ultimissime sull'infermeria della Juventus direttamente da Sky Sport. Non ci sono buone notizie per Allegri in vista della sfida contro la Lazio: Pjanic infatti non ha recuperato dal problema al polpaccio sinistro e non sarà a disposizione. Stessa sorte per Cancelo, che ha continuato a lavorare a parte (al rientro da Gedda aveva accusato un affaticamento muscolare ). Infine Khedira: il centrocampista sta migliorando dalla contusione al ginocchio destro, ma non riuscirà comunque ad essere a disposizione per la gara contro i biancocelesti.

LAZIO

17.55 - La rosa ha dato il via alla seduta effettuando un ampio riscaldamento all’interno della palestra del quartier generale biancoceleste per poi spostarsi sul campo Centrale. Il warm-up è terminato con la squadra divisa in due gruppi che hanno effettuato dei torelli a campo ridotto alternati ad esercizi aerobici. Nella parte finale dell’allenamento, gli uomini a disposizione di mister Simone Inzaghi hanno svolto una partita incentrata sulla tattico. Domani è prevista una seduta pomeridiana.

19.05 - Le notizie positive - riporta lalaziosiamonoi.it - arrivano da Radu e Lulic: entrambi erano regolarmente in campo anche se non hanno forzato più di tanto. Stringeranno i denti e si faranno trovare pronti per la Juventus, la loro presenza non è in dubbio.

MILAN

19.10 - Questa mattina, dopo il giorno di riposo concesso da Mister Gattuso al termine della vittoriosa trasferta di Genova, i rossoneri hanno ripreso ad allenarsi a Milanello. Squadra inizialmente in palestra per il riscaldamento per poi uscire sul campo rialzato, alle spalle degli spogliatoi, per proseguire nel lavoro di attivazione muscolare attraverso una serie di giri di campo effettuati a ritmo variabile. Conclusa la prima parte, la squadra è stata divisa in tre gruppi per svolgere alcune esercitazioni tecniche. A seguire il gruppo si è riunito per curare il possesso palla e anche una serie di partitelle a tema su campo ridotto. Infine, spazio a una sessione di stretching.

NAPOLI

PARMA

18.55 - Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto questa mattina lavori di core stability, esercizi di forza funzionale. Nel pomeriggio, invece, i consueti lavori di attivazione seguiti da esercizi sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da un triangolare in porzione ridotta del campo ed un lavoro ad alta intensità. Allenamento personalizzato a causa di un affaticamento muscolare per Antonino Barillà. Lavoro personalizzato e terapie per Luca Rigoni e Leo Stulac. Domani, giovedì 24 gennaio, i crociati torneranno in campo per una seduta a porte chiuse.

ROMA

16.02 - Prosegue il cammino d'avvicinamento della Roma alla trasferta di Bergamo, dove domenica alle 15:00 affronterà l'Atalanta di mister Gasperini. I giallorossi si sono ritrovati questa mattina a Trigoria per sostenere l'unica seduta d'allenamento di giornata. Dopo aver effettuato lavoro in palestra, la squadra è scesa in campo, dove gli uomini di Di Francesco hanno svolto: riscaldamento, parte tattica e partitella finale. Ritorno in gruppo per Daniele De Rossi, mentre hanno lavorato individualmente in palestra Juan Jesus, Perotti, Mirante e Fazio (sindrome influenzale). Soltanto terapie invece per Cengiz Ünder.

SAMPDORIA

16.24 - Tegola in casa Sampdoria: rottura del malleolo e due mesi di stop per Gianluca Caprari. L’attaccante 1993 in questa prima parte di stagione con la Sampdoria ha collezionato 16 presenze segnando 5 gol e 2 assist.

17.45 - Questo il report ufficiale del club: "Doppio allenamento a gruppi al “Mugnaini” di Bogliasco. Individuali di recupero sul campo per Edgar Barreto e Karol Linetty; differenziato nel pomeriggio per Jacopo Sala. Al termine della sessione pomeridiana in chiave-Udinese Gianluca Caprari è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura del perone della gamba destra. Il calciatore è stato ricoverato alla Clinica Montallegro ed è in fase di valutazione il tipo d’intervento chirurgico al quale dovrà essere sottoposto. Domani, giovedì, è in programma un’unica seduta mattutina".

SASSUOLO

19.16 - Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista del match di sabato contro il Cagliari. Questo pomeriggio i neroverdi hanno svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche e partitella finale a tutto campo. Lavoro differenziato per Alfred Duncan, Marlon, Stefano Sensi e Leonardo Sernicola. Domani - riporta il sito ufficiale del club la squadra si allenerà nel pomeriggio a porte chiuse.

SPAL

19.18 - Oggi i biancazzurri hanno sostenuto una doppia seduta di allenamento al centro “G.B. Fabbri” in preparazione alla gara di domenica prossima contro il Parma. La giornata di lavoro ha visto la squadra impegnata con esercitazioni di forza e tecnico-tattiche. Allenamento differenziato per Lorenzo Dickmann a causa di una contusione al fianco sinistro rimediata nel corso della seduta di ieri.

TORINO

19.20 - Doppia seduta di allenamento allo stadio Filadelfia per il Torino in vista della sfida di domenica contro l'Inter. La sessione mattutina è stata incentrata in massima parte sul lavoro fisico e in palestra. Nel pomeriggio, invece, la squadra ha svolto un allenamento tecnico-tattico sul campo. Ancora lavoro personalizzato per Baselli. Il programma di domani, giovedì 24 gennaio, prevede una sessione di allenamento a porte chiuse.

UDINESE

19.24 - Cielo plumbeo, freddo pungente e una leggera nevicata hanno accompagnato l'allenamento mattutino dell'Udinese - riporta il sito ufficiale del club - che continua a preparare la trasferta di Genova sui campi del Centro Sportivo Bruseschi. Dopo la consueta parte di attivazione fisica con torelli e allunghi sui 20 metri, Davide Nicola e il suo staff si sono focalizzati sulla fase di finalizzazione alternando verticalizzazioni e ricerca dell'ampiezza, il tutto con la sola opposizione del portiere. A chiudere la seduta partitelle a pressione durante le quali il Mister ha richiesto intensità, velocità e precisione.