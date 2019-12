Serie A, live dai campi - Torino, Belotti ancora a parte. Samp, Ramirez out

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ATALANTA

In campo stasera nella sfida di Champions League allo Shakhtar Donetsk.

BOLOGNA

Continua a Casteldebole la preparazione della squadra a Bologna-Atalanta: oggi i rossoblù hanno svolto una doppia seduta agli ordini dello staff di Sinisa Mihajlovic, fra campo (esercitazioni tecniche e partitella a metà campo con la Primavera) e palestra. Differenziato per Roberto Soriano, terapie per Ladislav Krejci e Mitchell Dijks.

Bologna-Atalanta (domenica 15 dicembre 15:00)

BRESCIA

Brescia-Lecce (sabato 14 dicembre 15:00)

Squalificati: Cistana

CAGLIARI

Dopo due giorni di riposo, sono ripresi ad Asseminello i lavori dei rossoblù e la corsa verso il penultimo impegno del 2019, lunedì sera alla Sardegna Arena contro la Lazio. Rolando Maran e il suo staff hanno sottoposto il gruppo ad una fase iniziale basata sulla mobilità, per poi focalizzarsi sulla tecnica con un lavoro dinamico a stazioni. Spazio, quindi, al possesso palla situazionale e alla partita a metà campo che ha chiuso la seduta. Hanno svolto un programma personalizzato Lucas Castro, Luca Ceppitelli e Valter Birsa. Si torna in campo domani mattina.

Cagliari-Lazio (lunedì 16 dicembre 20:45)

Squalificati: Olsen (2), Rog

FIORENTINA

In vista della gara del Franchi di domenica sera, per la precisione alle 20:45, contro l'Inter di mister Antonio Conte, la Fiorentina quest'oggi ha svolto una doppia seduta di allenamenti. Gli uomini del tecnico Vincenzo Montella, infatti, si sono allenati al Centro Sportivo Davide Astori questa mattina alle ore 11:15, a porte chiuse, e oggi pomeriggio alle ore 15 sempre a porte chiuse.

Fiorentina-Inter (domenica 15 dicembre 20:45)

GENOA

Dopo le fasi di avviamento, Thiago Motta ha dato lo start alle esercitazioni tecnico tattiche, ruotando gli effettivi nella vivace partitella che ha chiuso la seduta. Gruppo su di giri al netto dell’assenza di Pajac rallentato da noie muscolari. Rovella è aggregato in pianta stabile alla prima squadra. Zapata ha ripreso a svolgere attività di campo sottoponendosi alle terapie con i massofisioterapisti.

Genoa-Sampdoria (sabato 14 dicembre 20:45)

Squalificati: Pandev (2), Agudelo.

HELLAS VERONA

Hellas Verona-Torino (domenica 15 dicembre 12:30)

Squalificati: Dawidowicz

INTER

Seduta di scarico per i giocatori nerazzurri che hanno giocato ieri sera contro il Barcellona in Champions League. Per gli altri allenamento normale in vista della gara contro la Fiorentina.

Fiorentina-Inter (domenica 15 dicembre 20:45)

JUVENTUS

Stasera in campo per la sfida di Champions League al Bayer Leverkusen.

Juventus-Udinese (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati: Cuadrado e Pjanic

LAZIO

Valor Berisha c'è, Jordan Lukaku no: Marusic ha svolto un’iniziale corsetta a bordo campo, poi ha avuto un problema alla caviglia e non si è più aggregato al gruppo. Per il resto tutti presenti, anche Thiago Casasola e il Primavera Falbo. Simone Inzaghi ha provato il solito 3-5-2 con Proto in porta, Bastos, Vavro e Acerbi nel terzetto difensivo, mentre Lazzari e Jony agiranno sulle corsie a tutto campo. Parolo, Cataldi e Luis Alberto comporranno il terzetto titolare, mentre Caicedo e Immobile giocheranno in attacco.

Cagliari-Lazio (lunedì 16 dicembre 20:45)

LECCE

Allenamento al mattino per i giallorossi all'Acaya Golf Resort & SPA prima in palestra e poi sul campo. Mancosu, Meccariello e Dumancic hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. Domani pomeriggio altra seduta d'allenamento al Via del Mare a porte chiuse.

Brescia-Lecce (sabato 14 dicembre 15:00)

Squalificati: Lucioni e Petriccione

MILAN

Ripresa degli allenamenti questa mattina dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Pioli al termine della vittoriosa trasferta di Bologna. A Milanello, per seguire l'allenamento, presenti Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara. Inizio dell'allenamento in palestra per i rossoneri, che hanno effettuato l'attivazione muscolare e una serie di lavori sulla forza. Al termine, la squadra si è spostata sul campo dove ha proseguito con degli esercizi tra gli ostacoli bassi, un possesso palla divisi in due gruppi e un lavoro tecnico fatto di passaggi, cross e tiri in porta. Nel frattempo, i portieri hanno svolto lavoro specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci. Prima di rientrare negli spogliatoi, i ragazzi hanno effettuato la consueta partitella a campo ridotto.

Milan-Sassuolo (domenica 15 dicembre 15:00)

NAPOLI

Primo allenamento diretto da Rino Gattuso in casa azzurra, prima della presentazione del nuovo tecnico dei partenopei.

Napoli-Parma (sabato 14 dicembre 18:00)

Squalificati: Maksimovic (2)

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da forza funzionale e cambi di direzione. L’allenamento è stato concluso da un lavoro tattico. Lavoro differenziato per Roberto Inglese e Matteo Scozzarella. Terapie per Yann Karamoh e Juraj Kucka.

Napoli-Parma (sabato 14 dicembre 18:00)

ROMA

Fonseca recupera Pellegrini e Pau Lopez in vista della partita di domani contro il Wolfsberg in Europa League. Restano fuori Pastore, Cristante e Kluivert. Ecco la lista completa:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Mirante

Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola

Centrocampisti: Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara, Chierico

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Cengiz, Kalinic, Antonucc

Roma-SPAL (domenica 15 dicembre 18:00)

Squalificati: Mancini

SAMPDORIA

Secondo allenamento settimanale per la Sampdoria in vista del derby della Lanterna di sabato sera a Marassi. Sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco, prima mezzora dedicata a riscaldamento ed esercitazioni tecniche, quindi partita a tema tattico. Aggregati anche quattro Primavera: Mohamed Bahlouli, Andreas Chrysostomou, Felice D’Amico e Marco Pompetti. Primo mini-test in gruppo per Fabio Depaoli, mentre Manolo Gabbiadini e Jakub Jankto hanno svolto lavori programmati e specifici sul campo. Solo una breve seduta in palestra per Gastón Ramírez, alle prese con i postumi dello stato febbrile. Percorsi di recupero, anche in piscina, per Edgar Barreto, Federico Bonazzoli e Bartosz Bereszynski (atteso nei prossimi giorni a Bogliasco dopo la prima fase della rieducazione post-operatoria in Polonia).

Genoa-Sampdoria (sabato 14 dicembre 20:45)

SASSUOLO

Allenamento doppio quest'oggi per il Sassuolo al Mapei Football Center: al mattino la squadra è stata impegnata nel lavoro di forza in palestra, quindi trasformazione sul campo ed esercitazioni specifiche per reparti. Nella sessione pomeridiana i neroverdi hanno invece svolto attivazione con la palla, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche e partitelle a tema ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Vlad Chiriches, Andrea Consigli, Gregoire Defrel e Marlon.

Milan-Sassuolo (domenica 15 dicembre 15:00)

SPAL

Doppia seduta di allenamento a porte chiuse, alle ore 11 e alle ore 15, per la formazione di Semplici, in preparazione alla gara contro la Roma di domenica pomeriggio all'Olimpico.

Roma-SPAL (domenica 15 dicembre 18:00)

Squalificati: Kurtic

TORINO

Doppio allenamento per il Torino oggi al Filadelfia. Sessione prevalentemente basata sulla parte atletica, al mattino, poi esercitazioni a tema e lavoro tecnico nel pomeriggio. Programma personalizzato per Belotti e De Silvestri. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica di preparazione alla partita di domenica contro l’Hellas Verona.

Hellas Verona-Torino (domenica 15 dicembre 12:30)

UDINESE

Due allenamenti in programma quest'oggi per i bianconeri. Al mattino lavoro esclusivamente fisico ed altetico svolto tra palestra e campo, dove un gruppo di giocatori ha svolto dei test atletici. Al pomeriggio lavoro per gruppi sempre tra campo e palestra. Sul rettangolo verde, focus sul possesso palla e sulla fase di transizione in superiorità numerica. Nel prosieguo della seduta partitelle a tema a campo ridotto. Domani l'Udinese ritornerà in campo alle 11,30 per l'unica seduta di giornata.