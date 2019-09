Serie A, live dai campi - Torino, rientrati tutti i nazionali al Filadelfia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo le prime due giornate, le squadre della Serie A guardano già alla terza partita di campionato, lavorando però senza i tanti nazionali che hanno lasciato l'Italia per rispondere alla chiamata del proprio paese. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana sul campo 5 del Centro Bortolotti di Zingonia. Barrow, Muriel e Zapata hanno seguito un programma di lavoro personalizzato, mentre Castagne e Toloi hanno lavorato a parte. Domani è in programma un’altra seduta pomeridiana a porte chiuse, sempre al Centro Bortolotti.

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

Squalificati:

BOLOGNA

Tutti i Nazionali sono rientrati a disposizione dello staff di Mister Mihajlovic: oggi pomeriggio la squadra ha continuato la preparazione alla trasferta di Brescia con una seduta atletica e quindi tattica, con partitella finale. Terapie per Danilo.

Brescia-Bologna (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

BRESCIA

Milan-Brescia (sabato ore 18)

Squalificati: Balotelli (2)

CAGLIARI

I rossoblù proseguono la preparazione in vista della trasferta di domenica a Parma. Allenamento mattutino nel Centro sportivo di Asseminello, che ha visto il rientro in gruppo dei calciatori impegnati nei giorni scorsi con le rispettive Nazionali: Ionita, Walukiewicz e Nandez hanno svolto un lavoro defaticante. Dopo una fase iniziale di attivazione tecnica a coppie, la squadra si è concentrata sulle esercitazioni a reparti, finalizzate ad affinare la fase difensiva. Chiusura con la partitella a campo ridotto sui settanta metri. Di nuovo in gruppo Ceppitelli, Lykogiannis e Mattiello, ai box Nainggolan: il centrocampista non si è allenato per un problema al polpaccio sinistro. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

Squalificati:

FIORENTINA

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

Squalificati: -

GENOA

Dopo una riunione in sala video riscaldamento, possesso, esercitazioni e partitella, coi giocatori muniti di gps per le rilevazioni. El Yamiq, Pinamonti e Sanabria si sono riaggregati dopo il rientro dalle nazionali. Romero invece, sbarcato all’aeroporto, ha raggiunto i compagni per pranzo nella club house. All’appello manca più solo Kouamè, in gol con l’Under 23 della Costa d’Avorio e atteso nella mattinata di venerdì.

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

Squalificati:

INTER

Inter-Udinese (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

JUVENTUS

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

Squalificati: -

LAZIO

Riscaldamento tecnico per i biancocelesti che hanno preso parte ad alcuni circuiti di attivazione incentrati sulla trasmissione del pallone. In seguito, il gruppo è passato ad un’ampia fase tattica in vista del match di domenica con la SPAL. La seduta si è poi conclusa con una partitella a campo ridotto.

SPAL-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

LECCE

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: - Diego Farias

MILAN

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

NAPOLI

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

Squalificati: -

PARMA

I crociati hanno svolto lavori di prevenzione e attivazione seguiti da torellini, un’esercitazione tattica ed un’esercitazione tecnica. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo. Alberto Grassi e Matteo Scozzarella hanno svolto un lavoro differenziato. Kastriot Dermaku ha lavorato con i compagni. Juraj Kucka ha svolto un programma dedicato di recupero. Programma dedicato di recupero anche per Dejan Kulusevski, rientrato dagli impegni con la Svezia Under 21.

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

ROMA

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina per preparare la sfida contro il Sassuolo, in programma domenica alle 18:00.

I giallorossi hanno svolto il riscaldamento, un lavoro sulla rapidità e si sono esercitati sulla tattica. Allenamento individuale per Perotti, Ünder e Zappacosta.

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

Squalificati: -

SAMPDORIA

La Sampdoria continua la preparazione in vista della gara del “San Paolo”. Al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” Eusebio Di Francesco ha potuto lavorare a pieno regime con tutti gli effettivi, meno Fabio Depaoli (individuale sul campo), Jakub Jankto (individuale rigenerativo), Gonzalo Maroni (percorso di recupero agonistico) e Ronaldo Vieira. L’inglese, squalificato per la gara contro gli azzurri, ha svolto un lavoro specifico di forza.

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

Squalificati: Vieira.

SASSUOLO

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

Squalificati:

SPAL

Bologna-SPAL (venerdì ore 20.45)

Squalificati: -

TORINO

Allenamento pomeridiano al Filadelfia. Alla sessione tecnico-tattica diretta da Walter Mazzarri hanno partecipato tutti gli elementi attualmente a disposizione, con il rientro dei nazionali Aina, Laxalt, Lukic e Ujkani. Domani nuova sessione pomeridiana al Filadelfia

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: -

UDINESE