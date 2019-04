Serie A, live dai campi - Toro, Iago Falque c'è. Genoa in emergenza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

Prosegue la preparazione in vista della 35^ giornata di Serie A Tim che vedrà i gialloblù affrontare la Spal nel match interno in programma sabato 04 maggio alle ore 18.00. A Veronello mister Di Carlo, assieme al suo staff, ha fatto svolgere alla squadra un riscaldamento iniziale per poi effettuare vari torelli concludendo la seduta con esercizi tattici alternati ad un lavoro aerobico. L’allenamento mattutino di domani, mercoledì 01 maggio, è stato fissato alle ore 10.30.

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

Il Genoa è tornato ad allenarsi per la prima seduta in preparazione al match di domenica con la Roma (ore 18), penultimo casalingo del campionato 2018/19. Una giornata calda ha fatto da sfondo al programma imperniato su una parte tecnica e una componente atletica, a cui i giocatori sono stati sottoposti da mister Prandelli e dallo staff di collaboratori. Ai lavori non hanno partecipato Biraschi e Pezzella, rientrati dallo stage in Nazionale, ma disponibili a partire da mercoledì. Corposo l’elenco degli altri elementi non allenatisi con i compagni, a certificare l’emergenza di questi giorni. Una rosa formata da Favilli, Hiljemark, Mazzitelli, Sanabria e Sturaro

INTER

Quest'oggi, ad Appiano Gentile, l'Inter di Luciano Spalletti ha sostenuto il secondo allenamento settimanale in vista della sfida della Dacia Arena contro l'Udinese di sabato sera. La mattinata - si legge su Inter.it - ha preso il via con una seduta video, seguita dal riscaldamento e da percorsi di forza in palestra. Poi lavori sul campo: esercizi di rapidità, partitella con porticine e focus tattico.

JUVENTUS

È stata, riporta juventus.com, una lunga sessione con la palla, quella che la Juventus ha affrontato questa mattina al JTC Continassa, a tre giorni dal Derby della Mole, in programma venerdì sera alle 20.30 all’Allianz Stadium.

Dopo la consueta fase di riscaldamento, i bianconeri hanno lavorato prima sulla preparazione atletica, e poi, come si diceva, con la palla, concentrandosi sulla tecnica, sul passaggio e sulla manovra, attraverso torelli prima e lunghe partitelle poi.

Domani la Juve torna in campo al mattino.

LAZIO

MILAN

NAPOLI

PARMA

ROMA

Brutte notizie da Trigoria, rivelate da VoceGialloRossa.it. Si è fermato Justin Kluivert, uno dei migliori nella sfida contro il Cagliari: l'olandese ha riportato una lesione di primo grado all'adduttore destro. Il calciatore ha già svolto gli esami strumentali ed è in dubbio per la prossima trasferta di Genova, contro i padroni di casa del Genoa.

Oggi a Trigoria la ripresa in vista di #GenoaRoma 💪#ASRoma pic.twitter.com/gWYU1DimXW — AS Roma (@OfficialASRoma) 30 aprile 2019

SAMPDORIA

La Sampdoria, riporta il sito ufficiale dei blucerchiati, si è rimessa in moto e lo ha fatto sotto il sole di Bogliasco. Due gruppi di lavoro alla ripresa delle attività in vista della trasferta di Parma. Tutti i calciatori disponibili hanno lavorato sul campo 2 del centro sportivo “Mugnaini”: seduta rigenerante per i blucerchiati maggiormente impegnati domenica scorsa, lavoro intenso, tecnico-atletico, con particelle a tema invece per tutti gli altri. Specifico di recupero per il solo Joachim Andersen. Assenti Emil Audero e Nicola Murru, comunque rientrati dallo stage azzurro di Coverciano con Roberto Mancini, e Omar Colley, fermato da un virus influenzale intestinale. Domani, mercoledì, è in scaletta una doppia seduta a gruppi.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

Buone notizie per Walter Mazzarri e il Torino in vista del derby: secondo quanto riferito da Sky Sport 24, è infatti rientrato in gruppo Iago Falque. Difficile, comunque, ipotizzare un suo impiego dal primo minuto nella sfida contro la Juventus del weekend.

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica sul campo secondario. Dopo il riscaldamento Walter Mazzarri ha fatto svolgere esercitazioni a tema, in preparazione al derby in calendario venerdì sera. Terapie per Djidji, dopo l’intervento chirurgico al ginocchio. Il programma di domani prevede una seduta tecnico-tattica pomeridiana.

UDINESE