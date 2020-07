Serie A, quanto vale la corsa al secondo posto? Caccia aperta ai 20 milioni in palio

Nel caso in cui la Lazio questa sera batta il Brescia, l'ultima giornata servirà per conoscere le posizioni di classifica subito dopo la Juventus. Il secondo posto, che è un obiettivo ormai sbandierato non solo da parte dell'Inter ma anche da parte di Atalanta e biancocelesti, ha un valore importante anche da un punto di vista economico, visto che la seconda piazza vale 19,4 milioni di euro. Il terzo posto vale 16,8 milioni, mentre il quarto ne vale 10,9. In più, le posizioni cambiano anche i guadagni dai diritti tv visto che il 15% del totale viene assegnato in base ai risultati della stagione precedente. A riportarlo è Il Messaggero.