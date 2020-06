Serie A, rebus contratti e calciatori in partenza: tanti in sospeso prima di riprendere

Il rebus dei contratti che scadono il 30 giugno è pronto a investire la Serie A. Ci sono più di 120 giocatori "sospesi" nel limbo dei contratti in scadenza tra prestiti e termine degli accordi ma, che dovranno accordarsi con i rispettivi club per prolungare la permanenza fino a fine stagione. Ma anche i giocatori che stanno già trattando un futuro altrove si dovranno mettere l'anima in pace e continuare a giocare in attesa di un cambio di maglia che avverrà in ritardo rispetto al solito. Non è una cosa scontata come sembra perché se tutte le parti in causa non sono d'accordo, i vincoli si sciolgono e i giocatori possono fare ritorno alle proprie squadre senza però poter giocare, oppure chi è a fine contratto semplicemente non potrà giocare né firmare fino al 1° settembre quando aprirà il mercato. Da Pjanic a Lautaro che trattano l'addio per andare al Barcellona, passando per Kulusevski o Petagna che sono già di un'altra squadra ma dovranno onorare la maglia attuale per professionismo, i casi sono molteplici e qualcuno potrebbe non concludersi nel migliore dei modi. A riportarlo è Il Corriere della Sera.