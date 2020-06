Serie A, riaprire gli stadi a medici e infermieri: la FIGC ci pensa

vedi letture

La FIGC pensa a una soluzione per poter aprire gli stadi chiusi a medici e infermieri, eroi della lotta contro il Coronavirus. Un modo per lanciare un seglae di gratitudine da parte del mondo del calcio nei confronti di chi è stato in prima linea per arginare i contagi e curare i pazienti affetti da Covid-19. A riportarlo è Il Giornale.