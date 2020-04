Serie A, tamponi preventivi prima della ripresa degli allenamenti: il Napoli ci pensa

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, se il via libera per riprendere gli allenamenti dovesse arrivare dopo Pasqua come tutti si augurano, sarà una commissione medica a indicare i tempi e la modalità di ripresa che inizialmente sarà graduale per poi passare alle sedute collettive. Al momento per esempio non si è ancora parlato di tamponi preventivi, anche se alcuni presidenti ci starebbero pensando autonomamente, come per esempio Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli. Non è impossibile da pensare che la riapertura slitti di qualche giorno, magari alla fine di aprile, che però sarebbe comunque da considerarsi una vittoria per ciò che significherebbe anche a livello nazionale.