Serie A, tensione prima dell'invio del protocollo al governo: Lotito voleva leggerlo in anteprima

Secondo quanto riportato da La Stampa, ieri non sono mancati momenti di tensione tra i protagonisti della Lega Calcio prima dell'invio del nuovo protocollo per gli allenamenti collettivi al Governo. Il presidente della Lazio Claudio Lotito, ha chiesto di poter vedere in anteprima le modifiche apportate al documento, ma il presidente Dal Pino si è rifiutato perché altrimenti avrebbe dovuto accogliere le richieste e ogni singolo rilievo da parte di tutti i club interessati. Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo il via libera sulla fiducia richiesto e ottenuto dal rappresentante dei medici sociali di Serie A Gianni Nanni, lo stesso Lotito ha ricordato di avere una preparazione in medicina parlando di un metodo innovativo e più rapido per il monitoraggio dei giocatori.