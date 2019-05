La Lega Serie A, con un comunicato ufficiale emesso pochi istanti fa, ha stabilito date e orari per l'ultima giornata di Serie A. Questo il dettaglio

Sabato 25/05 ore 18: Frosinone-ChievoVerona

Domenica 26/05 ore 15: Torino-Lazio

Domenica 26/05 ore 18: Sampdoria-Juventus

Domenica 26/05 ore 20.30: Atalanta-Sassuolo

Domenica 26/05 ore 20.30: Bologna-Napoli *

Domenica 26/05 ore 20.30: Cagliari-Udinese

Domenica 26/05 ore 20.30: Fiorentina-Genoa

Domenica 26/05 ore 20.30: Inter-Empoli

Domenica 26/05 ore 20.30: Roma-Parma

Domenica 26/05 ore 20.30: SPAL-Milan

* nel caso in cui, all'esito della gara Lazio-Bologna valida per la 37° giornata, non fosse necessaria la contemporaneità con le altre gare delle 20-30 di domenica, la gara Bologna-Napoli si disputerà sbato 25 maggio 2019 con inizio alle ore 20.30.