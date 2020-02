Serie A, undici cambi in panchina in 22 giornate. Coinvolti otto club

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La media di un cambio di allenatore ogni due giornate. E' il dato che emerge in Serie A dopo la decisione di Urbano Cairo di esonerare Mazzarri per far spazio a Moreno Longo e a quella di Cellino di cambiare, per la terza volta, guida tecnica delle rondinelle.

Il Brescia è assoluto protagonista di questa speciale classifica: nelle prossime ore, Diego Lopez diventerò il terzo allenatore delle rondinelle in questa stagione dopo Corini e Grosso. Quasi alla stessa stregua il Genoa di Preziosi: fin qui 3 allenatori ma 'solo' due cambi. Poi, tutte le altre, hanno cambiato fino a questo momento un solo allenatore. Di seguito il dato.

Gli allenatori di Serie A esonerati in questa stagione

Milan - Marco Giampaolo dopo sette giornate

Sampdoria - Eusebio Di Francesco dopo sette giornate

Genoa - Aurelio Andreazzoli dopo otto giornate

Udinese - Igor Tudor dopo dieci giornate

Brescia - Eugenio Corini dopo undici giornate

Brescia - Fabio Grosso dopo quattordici giornate

Napoli - Carlo Ancelotti dopo quindici giornate

Fiorentina - Vincenzo Montella dopo diciassette giornate

Genoa - Thiago Motta dopo diciassette giornate

Torino - Walter Mazzarri dopo ventidue giornate

Brescia - Eugenio Corini dopo ventidue giornate