© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il Brescia è la prima squadra promossa in Serie A. Le rondinelle di mister Corini, che oggi hanno battuto l'Ascoli, sono così irraggiungibili dal Palermo che resta la terza forza della Serie B. Oggi, invece, il Lecce ha perso col Padova mancando così la possibilità di festeggiare la promozione in A con due turni di anticipo. La festa, invece, è già iniziata a Brescia per il ritorno nella massima categoria.

La classifica dopo 36 turni. Brescia 66; Lecce 63; Palermo 59; Benevento 56; Pescara 51; Verona 49; Spezia, Cremonese 48; Cittadella, Perugia 47; Cosenza, Ascoli 43; Crotone 40; Salernitana 38; Livorno 35; Foggia, Venezia 34; Padova, Carpi 29.