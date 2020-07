Serie C, in archivio i playout: ecco tutte le retrocesse della stagione 2019-2020

Oltre 100 giorni di stop, poi anche la Serie C è tornata in campo: e lo ha fatto sabato scorso, con le gare che hanno emesso i verdetti successivi a quelli del Consiglio Federale, che dopo l'assemblea di fine maggio ha promosso in B le prime tre classificate dei vari gironi (Monza, Vicenza e Reggina) e retrocesso in D le ultime degli stessi (Gozzano, Rimini e Rieti).

Al via poi playoff e playout, con gli spareggi salvezza - suddivisi a girone - che prevedevano una doppia gara, 180' che valevano una stagione: match di andata giocatosi sabato, oggi quello di ritorno.

Nel Girone A, si salvano Olbia e Pergolettese, retrocedono Giana Erminio e Pianese; i toscani, dopo lo 0-0 dell'andata contro la Pergolettese, si sono fatti rimontare nel confronto di ritorno, chiudendo sul 3-3 ma venendo condannati dal peggior piazzamento in classifica, mentre peggio è andata alla Giana Erminio, che si è suicidata nello scadere della partita odierna. All'andata la sfortunata autorete di Perna era stata ammortizzata dallo stesso al ritorno, gol dal dischetto, ma, complici una serie di gol sbagliati e un'Olbia gagliardi che nonostante la doppia inferiorità numerica (9 contro 11) non ha mai mollato, i biancazzurri hanno permesso a Ogunseye di pareggiare al 92': galluresi quindi ancora in C.

Nel Girone B i verdetti odierni sono arrivati tutti dall'Emilia Romagna: il Fano riesce a salvarsi anche in questa stagione, battendo 2-0 in casa il Ravenna e divenendo poi corsaro al "Benelli" grazie alla rete di Carpani, che ha fatto eco a Parlati e Barbuti, e con i marchigiani mantiene la categoria anche l'Imolese, che si aggiudica il doppio confronto con l'Arzignano. I rossoblù all'andata la spuntano per 1-2 in Veneto, Chinellato apre le danze e Piccioni è sfortunato a nell'autogol (è Barzaghi ad accorciare le distanze), al ritorno basta un pareggio.

Nel Girone C, infine, festeggiano Picerno e Sicula Leonzio, che batte 1-0 il Bisceglie in entrambi i match. Il Picerno è invece costretto a fare tutto al ritorno, visto il ko di misura (1-0) subito all'andata: tra le mura amiche i lucani si sono imposti 3-0, ipotecando un grande traguardo alla prima stagione tra i pro.

Diamo ora uno sguardo al quadro completo dei playout:

GARE DI ANDATA

Girone A

Pianese-Pergolettese 0-0

Olbia-Giana Erminio 1-0 (56' [aut.] Perna)

Girone B

Arzignano-Imolese 1-2 (6' Chinellato, 25' [aut.] Piccioni, 91' Barzaghi)

Fano-Ravenna 2-0 (50' Parlati, 56' Barbuti)

Girone C

Bisceglie-Sicula Leonzio 0-1 (33' Bariti)

Rende-Picerno 1-0 (51' Loviso)

GARE DI RITORNO

Girone A

Pergolettese-Pianese 3-3 (4’ Russo, 10’ e 17’ [rig.] Rinaldini, 57' Manicone, 67' Brero, 77' Ciccone)

Giana Erminio-Olbia 1-1 (4' [rig.] Perna, 92' Ogunseye)

Girone B

Imolese-Arzignano 0-0

Ravenna-Fano 0-1 (33' Carpani)

Girone C

Picerno-Rende 3-0 (2’ [aut.] Origlio, 23’ Esposito, 55' Pittaresi)

Sicula Leonzio-Bisceglie 1-0 (72' Catania)