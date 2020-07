Serie C, in archivio il Primo Turno dei playoff. Ecco chi prosegue la corsa verso la B

Dopo un anomalo campionato, che ha visto il Consiglio Federale prendere decisioni in merito a promozioni e retrocessioni (In B le prime tre di ogni girone, Monza, Vicenza e Reggina, in D le ultime, Gozzano, Rimini e Rieti), ecco che la Serie C ha preso il via anche con dei singolari playoff che stabiliranno la quarta squadra che approderà in Serie B.

Playoff, come detto, singolari, poiché volontari. Le rinunce sono di conseguenza mancate, tanto che nel Girone A e nel Girone B si è giocata una sola partita di questo Primo Turno che è stato un antipasto del Secondo, dove subentreranno le quarte classificate (SudTirol e Potenza, il Pontedera ha declinato), in attesa che le terze (Renate, Carpi, Monopoli e in aggiunta la Juve U23 in qualità di vincente della Coppa Italia Serie C) e le seconde (Carrarese, Reggiana e Bari) facciano il loro ingresso rispettivamente al Primo e Secondo Turno della Fase Nazionale, quella che anticipa la semifinale e la finale: tutte gare secche.

Ma torniamo ai vari raggruppamenti, con l'A che ha visto Alessandria e Robur Siena accedere direttamente al successivo step dopo le rinunce di Pro Patria e Arezzo, mentre il Novara, sceso in campo con l'Albinoleffe, ha centrato la qualificazione nonostante lo 0-0 per il miglior piazzamento in classifica; stessa sorte avuta, nel Girone B, dal Padova, al quale è bastato un pari a reti bianche contro la Sambenedettese. Di quel raggruppamento, hanno giovato della rinuncia di Modena e Piacenza, Feralpisalò e Triestina.

Tutti in campo, invece, nel Girone C, anche se Ternana-Avellino si giocherà domani poiché le Fere hanno disputato sabato la finale di Coppa Italia Serie C, vinta dalla Juventus U23. Grande rimonta del Catania, che sotto di due reti - e con la gara sospesa per una decina di minuti quasi allo scadere del primo tempo per un blackout al "Massimino" - ribalta il risultato con la Virtus Francavilla, battuta 3-2, intanto che il Catanzaro sfrutta il miglior piazzamento in graduatoria dopo aver chiuso 0-0 il confronto con il Teramo.

Diamo ora uno sguardo al quadro completo dei playoff (in maiuscolo le qualificata al turno successivo):

Girone A

NOVARA-Albinoleffe 0-0

ALESSANDRIA-Pro Patria*

ROBUR SIENA-Arezzo*

Girone B

PADOVA-Sambenedettese 0-0

FERALPISALO’-Modena*

Piacenza-TRIESTINA*

Girone C

CATANIA-Virtus Francavilla 3-2 (11' Perez, 20' Vazquez, 27' Biondi, 56' [rig.] Curcio, 93' Pinto)

CATANZARO-Teramo 0-0

MERCOLEDI 1 LUGLIO

Ternana-Avellino

*qualificate al secondo turno per rinuncia dell'avversaria

2° Turno – Gara unica DOMENICA 05 LUGLIO 2020

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara unica GIOVEDI’ 09 LUGLIO 2020

2° Turno – Gara unica LUNEDI’ 13 LUGLIO 2020

FINAL FOUR

Semifinali – Gara unica VENERDI’ 17 LUGLIO 2020

Finale – Gara unica MERCOLEDI’ 22 LUGLIO 2020