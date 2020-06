Serie C, Primo Turno dei playoff: sospesa Catania-Virtus Francavilla. Blackout allo stadio

vedi letture

Al via i playoff di Serie C, che hanno visto il via con il Primo Turno degli stessi. E con subito un problema in Sicilia: al 44' è infatti stata sospesa Catania-Virtus Francavilla, a causa di un blackout allo stadio "Massimino", che ha costretto il direttore di gara, il sig. Matteo Marchetti di Ostia Lido a prendere questa decisione.

Il match stava vedendo la squadra ospite avanti per 2 reti a una, con Perez e Vazquez che avevano sbloccato la gara, e Biondi che aveva accorciato le distanza.

*La gara è poi ripresa dopo circa 10' di stop.