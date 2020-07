Setien allontana l'Inter da Vidal: "Ha un contratto col Barça e grandi opzioni di restare qui"

L'allenatore del Barcellona, Quique Setién, ha incensato ancora una volta di lodi Arturo Vidal, ormai uno dei suoi fedelissimi nello spogliatoio blaugrana: "Vidal ci stà dando tantissimo: genera entusiasmo ed è sempre disposto a lavorare, a correre, aiutare... È davvero encomiabile. Mi sento fortunato ad avere un calciatore così. Futuro? Vidal ha un contratto con noi (fino al 2021, ndr) e ha grandi opzioni di restare. Non so poi se vorrà farlo, ma io faccio affidamento su tutti quelli che hanno un contratto", le sue dichiarazioni in conferenza stampa sull'obiettivo datato dell'Inter per la mediana.