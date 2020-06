Setien blinda Griezmann: "Calciatore indiscutibile nel Barcellona". Per As lo voleva anche l'Inter

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Leganés, mister Quique Setién ha confermato anche la sua fiducia incondizionata ad Antoine Griezmann: "Griezmann è indiscutibile, è un gran calciatore e continueremo ad avere fiducia in lui. Antoine sarà ancora protagonista perché è importante per la squadra e per il club", le parole del tecnico blaugrana.