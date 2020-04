AS - Barcellona su Lautaro: l'Inter ha chiesto Vidal, il prestito di Griezmann e 90 mln

L'Inter, riporta 'As', ha presentato al Barcellona le sue condizioni per cedere l'attaccante argentino Lautaro Martinez. Secondo il giornale spagnolo, il club nerazzurro ha chiesto la cessione a titolo definitivo di Arturo Vidal, il prestito per una stagione di Antoine Griezmann e un conguaglio da 90 milioni di euro.

Una richiesta decisamente importante, per un giocatore che è attualmente legato all'Inter da un contratto in scadenza nel 2023 e da una clausola da 111 milioni di euro.