Setien: "Come definire il Napoli difensivo quando ha il maggior possesso palla in Serie A?"

Quique Setién, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Sono migliorati sotto molti aspetti. Hanno molte soluzioni a disposizione e ciò li rende molto pericolosi. I risultati parlano per loro. Sono cresciuti in modo graduale sotto molti punti di vista. Dite che la squadra di Gattuso sia molto difensiva ma in verità è la squadra con il possesso palla più alto della Serie A. È una squadra che sa difendersi molto bene quando deve farlo ma sa anche attaccare con efficacia. Sanno come fare male, li abbiamo studiati molto attentamente. Abbiamo cercato di preparare molte situazioni diverse. Cercheremo di arginare il loro potenziale e il fatto che siano in un gran momento di forma. Ma noi cercheremo di essere protagonisti costringendoli a difendersi il più a lungo possibile. Davanti hanno giocatori che sanno come fare male. Sono un'ottima squadra, senza dubbio".