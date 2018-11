Sette gol subiti in 3 giorni, Genoa sprofonda a S.Siro. Piatek senza colpe

Risultato finale: Inter-Genoa 5-0

Sprofonda il Genoa, nonostante il cambio in panchina e l'arrivo di Ivan Juric al posto di Davide Ballardini. Una sconfitta in extremis col Milan nella note di Halloween, poi la manita subita quest'oggi dall'Inter a San Siro. Per un totale di sette gol subiti al Meazza nel giro di appena tre giorni. La squadra ligure ha così dovuto dimenticare il buon pari contro la Juventus e il 2-2 contro l'Udinese, con la necessità di ripartire quanto prima.

Non sarà facile nel prossimo turno, perché il calendario mette il Napoli di Carlo Ancelotti sulla strada del grifone. Contro i nerazzurri è andata malissimo, c'è il rischio che possa accadere lo stesso nel prossimo weekend contro i partenopei. Oggi, in particolare, ha fatto specie l'assenza di Krzysztof Piatek dall'inizio: il polacco sarà anche stanco e poco lucido, ma comunque è il terminale offensivo più pericoloso a disposizione di Juric. Lasciarlo inizialmente in panchina è stata evidentemente una mossa dovuta a particolari esigenze, ma la colpa dei risultati negativi dei liguri non è da ricondurre al calo di forma di Piatek. Il popolo genoano spera di ritrovare il pistolero al top già nella prossima sfida, non sarà facile ma il Genoa deve aggrapparsi a lui per uscire da questo momento tutt'altro che positivo.